Rosja wyśle uczniów "w nagrodę" do Korei Północnej? "Mają tam dobre obozy i cieplejsze morze"

Gubernator Kraju Nadmorskiego powiedział, że chce porozmawiać z Kim Dzong Unem o wyjazdach wakacyjnych rosyjskich uczniów do Korei Północnej. Oleg Kożemiako stwierdził, że Koreańczycy mają "cieplejsze morze" i "dobre obozy pionierskie", a on sam miło wspomina takie wczasy.

Fot. Governor of the Russian far eastern region of Primorsky Krai Oleg Kozhemyako telegram channel via AP