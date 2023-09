Policja z hrabstwa Gwinnett w stanie Georgia bada sprawę Koreanki, której ciało znaleziono 12 września. Śledczy aresztowali sześć osób podających się za członków organizacji "Żołnierze Chrystusa", którym przedstawiono zarzut zamordowania kobiety. Jednym z podejrzanych jest 15-latek. Zdaniem policjantów prawdopodobną przyczyną śmierci Koreanki było jej skrajne niedożywienie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wezwał policję, bo słyszał wołanie o pomoc. Okazało się, że to koza

"Żołnierze Chrystusa" podejrzani o zamordowanie i znęcanie się nad obywatelką Korei Południowej

Zarzuty, które usłyszał 15-latek oraz pięć osób mających po dwadzieścia kilka lat, dotyczyły uwięzienia i zamordowania Koreanki, a także ukrywania jej ciała oraz fałszowania dowodów. CNN podało, że zmarła miała ok. 20-30 lat. Gdy śledczy odnaleźli zwłoki, ciało ważyło nieco ponad 31 kilogramów. Biegły z zakresu medycyny sądowej potwierdził, że przyczyną śmierci Koreanki mogło być niedożywienie. Policjanci sądzą, że kobieta była przed śmiercią przez kilka tygodni głodzona i bita przez "Żołnierzy Chrystusa".

USA. Zwłoki Koreanki znaleziono w bagażniku auta jednego z podejrzanych "Żołnierzy Chrystusa"

Ciało kobiety znajdowało się w bagażniku samochodu zaparkowanego w pobliżu koreańskiego SPA w miejscowości Duluth. Pojazd należał do jednego z podejrzanych. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od członka jego rodziny, który znalazł ciało.

Policjanci ustalili, że zamordowana kobieta przeprowadziła się latem tego roku z Korei Południowej do Stanów Zjednoczonych, ponieważ chciała "przyłączyć się do organizacji religijnej". Poinformowano, że jeden z podejrzanych to obywatel Korei Południowej, a pozostali są obywatelami Stanów Zjednoczonych.