Niemcy. Polacy pokłócili się po rozstaniu. Sąsiad znalazł martwą 47-latkę po wyważeniu drzwi

Według doniesień portalu news.de, Renata S. trzy tygodnie temu postanowiła rozstać się ze swoim mężem Tomaszem. Kobieta w środę 13 września powiedziała swojej przyjaciółce, że jedzie do domu w Horneburgu (Niemcy), gdzie od trzech lat mieszkała z 43-latkiem, aby zabrać swoje rzeczy. Wczesnym popołudniem, około godziny 15, kobieta spotkała na miejscu Tomasza S., który był pod wpływem alkoholu.

Niemcy. Mąż miał zamordować żonę, kiedy chciała odebrać swoje rzeczy. Sąsiad odkrył zbrodnię po wyważeniu drzwi

Policja w Stade poinformowała, że między małżonkami najprawdopodobniej doszło do kłótni, wskutek której mężczyzna miał zamordować 47-latkę. Przyjaciółka kobiety po pewnym czasie zaniepokoiła się nieobecnością Renaty i skontaktowała się z jej mężem. Mężczyzna miał wyjaśnić, że jego żona wyjechała i była w drodze do Hamburga.



Te informacje nie przekonały kobiety, która poprosiła o pomoc sąsiada. Ten wyłamał drzwi do mieszkania Polaków i odkrył, że doszło do morderstwa. Policja otrzymała wówczas zgłoszenie o znalezieniu zwłok.

Niemiecka policja aresztowała Polaka podejrzanego o morderstwo. Usłyszał zarzuty "nieumyślnego spowodowania śmierci"

Według doniesień portalu kreiszeitung-wochenblatt.de, mundurowi pod łóżkiem w sypialni znaleźli zwłoki kobiety z wieloma ranami kłutymi. Pomimo prób nie udało się uratować życia Renaty S. W drugim pokoju znajdował się mąż 47-latki, który nie stawiał oporu podczas aresztowania i został przesłuchany. "Sąd Rejonowy w Stade wydał nakaz aresztowania za nieumyślne spowodowanie śmierci" - przekazała policja w komunikacie. Dokładną przyczynę śmierci wyjaśni sekcja zwłok przeprowadzona w zakładzie medycyny sądowej w Hamburgu.