Wypadek pod Bratysławą (Słowacja) wstrząsnął opinią publiczną. Bus, który rozbił się na drzewie, posiadał polskie tablice rejestracyjne. Według doniesień "Faktu", Polacy wracali w nocy z wakacji w Chorwacji, która była ich ulubionym miejscem wypoczynku. Rodzina miała do pokonania dwie i pół godziny drogi do domu, do którego nigdy nie dotarła.

Słowacja. Polska rodzina zginęła w wypadku. Przeżyła tylko pięciomiesięczna dziewczynka. "Ziemia nam się ugięła pod nogami"

Małżeństwo wraz z teściową zatrzymało się o 7:00, godzinę przed wypadkiem, aby nakarmić dzieci i odpocząć. Pan Artur podczas postoju rozmawiał ze swoimi rodzicami. - Artur zadzwonił do rodziców w Lipowej i powiedział, że zobaczą się za dwie i pół godziny - poinformowała osoba z rodziny. Polacy mieli pojawić się tam około godziny 10:00, ale podróż przerwał śmiertelny wypadek, z którego ocalała jedynie pięciomiesięczna Laura. - Żeby chociaż któreś z rodziców przeżyło - stwierdziła bliska osoba w rozmowie z "Faktem".

Rodzice Artura zaniepokoili się, kiedy nagle utracili kontakt z małżeństwem i skontaktowali się z polską ambasadą w Słowacji. - Ziemia nam się ugięła pod nogami, gdy dowiedzieliśmy się o tym, że prawie wszyscy nie żyją - powiedziała osoba z rodziny mężczyzny. Bliscy nie wiedzą, co było powodem tragedii.

Mieszkańcy i najbliżsi przekazali szczegóły dotyczące życia rodziny. - Młodzi niedawno skończyli budowę domu, który stanął na podwórku rodziców Artura. Teraz po młodych został pusty dom i wielki smutek. Trudno będzie znieść stratę po nich - powiedzieli najbliżsi pana Artura.

Wójt gminy Lipowa Jan Góra złożył kondolencje rodzinie zmarłych w wypadku. - Łączę się w bólu. To niewyobrażalna tragedia - powiedział. Mieszkańcy przekazali, że Artur był sympatycznym i uczynnym człowiekiem o wielkim sercu. Jego żona Łucja prowadziła herbaciarnię i często wypożyczała książki w gminnej bibliotece. - Zginęli nasi krajanie, przeżywmy to tak, jakby odeszli nasi najbliżsi - przekazali.

Tragiczny wypadek na Słowacji. Policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Polaków

Tragiczny wypadek polskiego samochodu na Słowacji wydarzył się w środę 13 września na autostradzie D1 przed godziną 8 rano. Bus z nieznanych przyczyn zjechał z pasa w kierunku z Bratysławy do Trnawy, i uderzył w drzewo. Słowacka policja przekazała, że oprócz lotniczego pogotowia ratunkowego na miejscu pracowali również członkowie Korpusu Ratowniczo-Gaśniczego (HaZZ). Policja bada okoliczności wypadku pod kątem zabójstwa i spowodowania poważnych obrażeń.