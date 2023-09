Ukraińskie media: "Ramzan Kadyrow jest w śpiączce". Mówi się m.in. o narkotykach

W wojnie, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, ważną bronią jest również dezinformacja. Materiały publikowane na stronach rosyjskich i ukraińskich często bywają trudne do zweryfikowania.

Informację o tym, że Ramzan Kadyrow jest od kilku dni w śpiączce podał portal OBOZREVATEL NEWS. Lider Czeczenów miał zostać zabrany samolotem do Moskwy, ale tamtejsi lekarze nie mogli mu pomóc, po czym Kadyrow miał wrócić do Czeczenii. Takie informacje, jak zauważa Velina Tchakarova, dyrektorka Austrian Institute for European and Security Policy, podają rosyjskie i czeczeńskie kanały na Telegramie.

Ukraińskie media: Ramzan Kadyrow w śpiączce

Natomiast Nexta TV przywołuje słowa przedstawiciela ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Andrij Jusow miał przekazać, że stan zdrowia Kadyrowa pogorszył się i dyktator jest obecnie w stanie krytycznym. - Informacje są potwierdzone w różnych źródłach w kręgach medycznych i politycznych. Nie chodzi o obrażenia. Inne szczegóły wymagają dalszego wyjaśnienia. On choruje od dłuższego czasu i mówimy o ogólnoustrojowych problemach zdrowotnych - cytuje Jusowa Nexta.

Czeczeńskie kanały na Telegramie podają, że Kadyrow od 7 września jest w Moskwie. Wcześniej miał pod wpływem narkotyków wyjść w nocy na ulice Groznego w samej piżamie. FSB miało poinformować o tym incydencie Putina, a ten nakazał go przywieźć do Moskwy na odwyk. Źródło ocenia, że Kadyrow dostał kolejną szansę, ale kiedy cierpliwość Putina się wyczerpie, zostanie on zamieniony na szefa czeczeńskiego parlamentu Magomeda Daudowa. To wszystko - jak właściwie wszystkie doniesienia z Czeczenii - należy traktować w kategorii plotek.

Kadyrow następny na liście Kremla? Takie plotki "go bawią"

Pogłoski o złym stanie Ramzana Kadyrowa podsycił w lipcu wpis na Instagramie jego syna Adama, który życzył ojcu, by "Wszechmogący go błogosławił". Przypomnijmy, że Ramzan Kadyrow od pierwszych dni pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę opowiada się po stronie Rosji. Co więcej, na front wysłał swoich nastoletnich synów, czym chwalił się w mediach społecznościowych. Dzięki lojalności wobec Władimira Putina ma wolną rękę w sprawowaniu rządów w Czeczenii, które niezmiennie opierają się na nepotyzmie, represjach i bezwzględnym traktowaniu przeciwników politycznych. Dmitrij Gudkow - rosyjski opozycjonista, który w 2021 r. został zmuszony do opuszczenia kraju - na antenie ukraińskiej telewizji Freedom stwierdził, że Władimir Putin nie radzi sobie z elitami Kremla, co może doprowadzić do wielu konfliktów i ofiar. Jego zdaniem kolejnym na czarnej liście dyktatora po Jewgieniju Prigożynie prawdopodobnie jest Ramzan Kadyrow - sól w oku rządzących w Moskwie. Sam Kadyrow zauważył "zagraniczne publikacje", w których eksperci "wróżą mu rychłą śmierć". Wyznał, że "one go bawią".

Szansa dla Iczkerii

Sergej Sumlenny, założyciel European Resilience Initiative Centre i ekspert w temacie Europy Wschodniej, w kontekście Kadyrowa napisał, że niezależnie od tego, czy jest on w śpiączce, czy nie, "w chwili jego upadku, upadnie równowaga Putina w Czeczenii i Iczkeria dostaje swoją szansę".

Czeczeńska Republika Iczkerii to proklamowane w 1991 państwo w północnym Kaukazie, nieuznawane przez społeczność międzynarodową. Nazwa Iczkeria używana jest w odniesieniu do środkowej części Czeczenii i oznacza "miejsce wewnętrzne".

Ramzan Kadyrow wraz ze swoim ojcem Achmatem Kadyrowem podczas pierwszej wojny czeczeńskiej walczył z Rosjanami o niepodległość Iczkerii. W drugiej wojnie czeczeńskiej walczył już po stronie Rosji, by ostatecznie zostać człowiekiem Putina w Czeczenii.