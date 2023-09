Jak donosi amerykański "Newsweek", 40-letnia kobieta z Seaford w stanie Wirginia została we wtorek (12 września) aresztowana w związku ze śmiercią 11-letniego dziecka oraz psa, które zostawiła w samochodzie przy ponad 26 stopniach Celsjusza. Według portalu kidsandcars.com to już co najmniej 26 śmierć dziecka zatrzaśniętego w rozgrzanym samochodzie w tym roku w Stanach Zjednoczonych.

REKLAMA

Zobacz wideo 1,5-miesięczne dziecko zatrzaśnięte w samochodzie. Mundurowi wybili szybę

USA. Opiekunka zostawiła niemowlę wraz z psem na wiele godzin w aucie. Nie przeżyli

Kobieta została zatrzymana pod zarzutem przestępstwa zaniedbania dziecka oraz wykroczenia okrucieństwa wobec zwierząt. Szeryf hrabstwa York-Poquoson, Ron Montgomery, powiedział, że trwa oczekiwanie na wyniki autopsji dziecka. Możliwe, że zarzuty zostaną zmienione na zabójstwo.

We wtorek koło godziny 16 funkcjonariusze zostali wezwani do szpitala w Newport News po tym, jak 80-letni mężczyzna zgłosił się na izbę przyjęć i przekazał, że w jego samochodzie znajduje się ciało malutkiej dziewczynki. Kiedy personel szpitala udał się na zewnątrz, znalazł dziecko "w czarnym plastikowym worku na śmieci". Mężczyźnie nie postawiono jednak zarzutów.

Tragiczna śmierć niemowlęcia w Wirginii. Opiekunka zostawiła je w aucie na sześć godzin

Niemowlęciem często miała zajmować się znajoma kobieta, biologiczna matka 11-miesięcznej dziewczynki ma mieć bowiem zaledwie 17 lat. - (40-latka - red.) opiekowała się dzieckiem dość regularnie - powiedział Montgomery. - Czasami nawet przez tydzień - dodał. Today.com podaje, że przed zdarzeniem niemowlę pozostawało pod opieką opiekunki od około dwóch dni.

Kobieta miała zostawić niemowlę ze swoim psem w samochodzie z uchylonymi oknami koło 8:30 rano, a następnie udać się do domu spać. Sześć godzin później 40-latkę miał obudzić telefon. Kiedy wyszła na zewnątrz, by sprawdzić, jak ma się dziecko, dziewczynka i pies już nie żyli. Szeryf podkreślił jednak, że kobieta przedstawiła dwie sprzeczne z sobą wersje wydarzeń. Według Today.com 40-latka miała powiedzieć policji, że gdy przyjechała pod dom, dziecko spało w samochodzie, dlatego podjęła decyzję o pozostawieniu go w pojeździe.