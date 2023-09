Powódź w Libii. Wstrząsające relacje mieszkańców. "Żonę i syna znalazłem wtulonych w wodzie"

9 i 10 września przez Libię przeszedł Huragan Daniel, który spowodował, że pękły dwie tamy w rejonie miasta Derna. Woda zalała co najmniej jedną czwartą miasta. Zawaliły się również cztery mosty. Mieszkańcy Derny dzielą się tym, co ich spotkało po tym, jak woda wtargnęła do miasta.

Libia. Relacje mieszkańca Derny po powodzi

Według relacji świadków, fale w Dernie podczas powodzi miały około dwóch metrów wysokości. 30-letni Yousef Saleh Yousef Al-Shaari, urzędnik państwowy, mieszkaniec Derny w rozmowie z NBC opowiedział o tym, co działo się w mieście w trakcie powodzi. Mężczyzna stwierdził, że gdy doszło do pęknięcia, dźwięk przypominał trzęsienie ziemi. - Widziałem ludzi na budynkach z włączonymi telefonami, krzyczących o pomoc, ale nikt nie mógł nic zrobić. A potem nagle jeden z budynków zawalił się i został wyrzucony do wody - mówił Al-Shaari, w rozmowie z NBC News.

Kolejnego dnia mężczyzna próbował pomóc ocalałym, co było bardzo utrudnione. - Przechodziliśmy między ciałami. Tylko po to, abyśmy mogli dostać się do budynków i wyciągnąć z nich ocalałych - relacjonował. Dodał również, że po powodzi nie może rozpoznać miasta. - Znam Dernę na wylot. Ale kiedy po raz pierwszy wszedłem do miasta, nie wiedziałem, gdzie jestem. Nie mogłem rozpoznać ulic kontynuował Al-Shaari. Dodał również, że zaginęło 29 członków jego rodziny. - Jedyna nadzieja, jaką niesiemy z kryzysu w Dernie, polega na tym, że zjednoczy on wschodnią i zachodnią Libię - stwierdził mężczyzna.

Mohamad Mahmoud Ismail Al-Shalwi pracownik budowlany był w pracy, gdy doszło do powodzi. Powiedział, że stracił żonę i dziecko. - Żonę i syna znalazłem wtulonych w wodzie - wspominał Al-Shawi. Mężczyzna nadal nie wie, co stało się z 12 pozostałymi członkami jego rodziny. - Kiedy przyjechałem, wszystko znalazłem pod powierzchnią wody. Wszystko zniknęło - powiedział Al-Shalwi, który pochodzi z Derny, ale mieszka w Benghazi, stolicy wschodniej części Libii. - Nie mogę jeść, w ogóle nie mogę spać - mówił Al-Shalwi. Mówił również, że miasto zostało całkowicie zniszczone. - Niczego tam nie ma, miasto przypomina Hiroszimę. Każdego dnia jadę do szpitala, żeby zobaczyć, czy ktoś z mojej rodziny przeżył - dodał, cytowany przez NBC News.

Libia. Ponad 10 tys. osób zmarło po powodzi w Dernie

Abdulmenam Al-Ghaithi burmistrz Libii przekazał 13 września, że liczba ofiar powodzi może wynieść nawet 20 tys. osób, co wywnioskował na podstawie liczby zalanych dzielnic. Przekazał również, że w mieście pracują ekipy ratunkowe z Tunezji, Egiptu, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru. - Potrzebujemy zespołów specjalizujących się w odzyskiwaniu ciał. Obawiam się, że miasto zostanie zainfekowane epidemią z powodu dużej liczby ciał pod gruzami i w wodzie - powiedział, cytowany przez Al Jazeerę. Jak podały miejskie władze, liczba zabitych w katastrofalnych powodziach we wschodniej Libii wzrosła do 11 tysięcy.