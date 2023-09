Jak donoszą ukraińskie media, w Kazaniu w Rosji pewien rosyjski żołnierz wracający z frontu zaproponował dzieciom granat ogłuszający jako zabawkę. Te jednak odmówiły, a Rosjanin sam go zdetonował. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring jednego z bloków.

Rosja. Pijany żołnierz rzucił granat w stronę budynku. "By zaimponować dzieciom"

- Wysadzimy go w powietrze? Wyciągnijcie zawleczkę. No wyciągnijcie, a ja go wyrzucę - proponował pijany Rosjanin dzieciom na podwórku, jak cytuje nv.ua. Jak czytamy, dzieci nie przystały na propozycję żołnierza, wtedy ten "postanowił sam zdetonować granat, rzucając go pod okna budynku mieszkalnego, co wywołało panikę wśród obserwujących naocznych świadków". Nagranie z zajścia zostało opublikowane na X (dawnym Twitterze). "Chciał zaimponować dzieciom" - głosi podpis. Na filmie widać, jak jedna z kobiet zakrywa uszy, a potem krzyczy na mężczyznę. Ten wydaje się natomiast wyraźnie ucieszony całym zajściem.

Wojna w Ukrainie. Raport sztabu generalnego. 25 starć z Rosjanami w ciągu doby

Tymczasem Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych poinformował w piątek, że wojska ukraińskie zajęły wieś Andrijiwkę w obwodzie donieckim, niedaleko Bachmutu. Zadały przeciwnikowi znaczne straty w ludziach i sprzęcie oraz umocniły tam swoje pozycje. Wojska ukraińskie zdobyły też niektóre cele w rejonie Kliszczijiwki.

Od czwartku doszło do 25 starć z wojskami rosyjskimi. Rosjanie wystrzelili dwie rakiety i przeprowadzili 59 nalotów na ukraińskie pozycje i miejscowości, przeprowadzili też 56 ostrzałów rakietami niekierowanymi. Zniszczone zostały domy mieszkalne i infrastruktura, są też ofiary wśród ludności cywilnej.

Ukraińscy żołnierze nadal prowadzą działania obronne na wschodzie i południu kraju, natomiast operacje ofensywne prowadzone są w rejonie Melitopola. W ciągu ostatniej doby Rosjanie podjęli około dziesięć nieudanych prób wyparcia jednostek ukraińskich z ich pozycji.

Minionej doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło dziesięć ataków na obszary koncentracji sił rosyjskich. Pododdziały wojsk artyleryjskich i rakietowych ostrzelały i zniszczyły jedno centrum kontroli, trzy przeciwlotnicze systemy rakietowe, pięć sztuk artylerii i jeden skład amunicji.