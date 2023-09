Hit TikToka. Kobiety zadają mężczyznom pytania o Cesarstwo Rzymskie. O co chodzi?

W ostatnich tygodniach internet podbijają filmiki, w których kobiety pytają mężczyzn, jak często myślą o Cesarstwie Rzymskim. Zdania w tym temacie są mocno podzielone. Jednak jak wynika z nagrań - wielu mężczyzn rozmyśla o starożytnym państwie. Niektórzy co tydzień, inni nawet codziennie.

"Jak często myślisz o Cesarstwie Rzymskim?". Mężczyźni: Wszystko, co mamy, to ich zasługa

Jedna z użytkowniczek TikToka Kira Kosarin, która ma ponad 30 mln obserwujących, spytała o to swojego narzeczonego. - Trzy razy dziennie - odparł mężczyzna. - Jest tyle do przemyślenia na ten temat - dodał.

- Zbudowali całe społeczeństwo dominujące na świecie - odpowiedział mężczyzna na innym nagraniu. - Właściwie to właśnie rozmawiałem o ich akweduktach i o tym, że mieli beton. Skąd do cholery o tym wiesz? - powiedział inny mężczyzna, która ocenił, że myśli o starożytnym Rzymie "przynajmniej raz dziennie".

Co ciekawe, moja przyjaciółka spytała w piątek swojego partnera o to, jak często myśli o Cesarstwie Rzymskim. Jej nieśledzący internetowe trendy partner odparł: "Często. Wszystko, co mamy, to zasługa tego imperium i innych, np. osmańskiego". Mój brat z kolei odpowiedział, że "nie myśli", ale warto podkreślić, że był zaznajomiony z nowym trendem.

Nasza redakcyjna koleżanka również zadała to pytanie swojemu mężowi. Jego spontaniczna odpowiedź brzmiała: "No zdarza mi się. Ostatnio myślałem o mostach i zasięgu terytorialnym w dzisiejszej Rumunii".

Dlaczego mężczyźni myślą o Cesarstwie Rzymskim?

Użytkownik o nicku "themasculineedge" na Tiktoku stworzył z kolei film, który miał tłumaczyć ten trend z perspektywy mężczyzny. - Mężczyźni z natury mają potrzebę podboju - powiedział. - Zawsze tak było i zawsze będzie. Chcemy podbijać. Chcemy podbić wszystko. Jesteśmy żądni przygód. Potrzebujemy i szukamy tego, a jeśli tego nie mamy, to sobie to wyobrażamy - stwierdził.

Jak zauważa "The Washington Post", który powołuje się na historyczkę Hannah Cornwell, jednym z wyjaśnień może być to, że zachodnie społeczeństwa w przeszłości przesadnie podkreślały te aspekty historii Rzymu, które w powszechnej wyobraźni kojarzą się z męskością.

- Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jest obraz rzymskiego legionu, cesarskiego orła i tego rodzaju aspekt militarny - wraz z gladiatorami, który od dawna kojarzy się z męskością i władzą - powiedziała Cornwell, historyczka z Uniwersytetu Birmingham specjalizująca się w starożytnym Rzymie.

Trend z Cesarstwem Rzymskim hitem internetu. Skąd się wziął?

Temat Imperium Romanum jako pierwszy podniósł użytkownik Instagrama nicku "Gaius Flavius" - rekonstruktor rzymskiego legionisty. Influencer udostępnił nagranie, na którym była wiadomość skierowana do kobiet: "Panie, wiele z was nie zdaje sobie sprawy, jak często mężczyźni myślą o Cesarstwie Rzymskim". I dodał: "Zapytajcie swojego męża / chłopaka / ojca / brata - będziecie zaskoczone ich odpowiedziami". Post Gajusza Flawiusza został obejrzany ponad 1,8 miliona razy od czasu publikacji (19 sierpnia).