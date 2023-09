Jak poinformowali eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną, zabity rosyjski mjr Wasilij Popow zaledwie kilka tygodni wcześniej zastąpił Piotra Popowa na stanowisku dowódcy 247. Gwardyjskiego Pułku Powietrzno-Szturmowego. Jeszcze w ubiegłym roku tę samą funkcję sprawował pułkownik Konstantin Zizewski, który zginął na wojnie w lutym 2022 roku.

Kontrofensywa Ukraińska. Kolejny rosyjski dowódca zginął w Ukrainie

Obecnie jednostka 247. Gwardyjskiego Pułku Powietrzno-Szturmowego operuje na pograniczu obwodu donieckiego i zaporoskiego, które są krytycznymi sektorami frontu. W tych kierunkach na szeroką skalę prowadzona jest ukraińska kontrofensywa. To właśnie tam podczas nocnych walk w rejonie wsi Staromajorski w obwodzie donieckim miał zginął Walerij Popow. Tej samej nocy 247. pułk miał stracić w także 49 innych żołnierzy. "Śmierć Wasilija Popowa potwierdza ocenę ISW, że kontrataki (armii ukraińskiej - red.) prawdopodobnie jeszcze bardziej osłabią (rosyjskie - red.) jednostki" - podsumował Instytut Studiów nad Wojną.

Kntrofensywa Ukrainy. Ogromne straty rosyjskiej armii

Według amerykańskiego think tanku ukraińskie siły nadal prowadzą kontrofensywę w zachodniej części obwodu zaporoskiego i wokół Bachmutu. Potwierdzają to także doniesienia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. "Ukraińskie Siły Zbrojne bronią wschodu i południa kraju, prowadzą ofensywę w Melitopolu i Bachmucie, wyzwalają tymczasowo okupowane terytoria oraz umacniają nowe pozycje" - poinformował we wpisie na Facebooku Sztab Generalny SZU. 15 września w mediach społecznościowych pojawiła się także informacja na temat dotychczas poniesionych przez Rosjan strat.

Z opublikowanych danych wynikło, że od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 271 440 żołnierzy. Wśród strat wyszczególniono także 4612 czołgów, 8814 pojazdów opancerzonych, 5972 zestawy artyleryjskie, 774 wyrzutnie rakiet, 521 zestawów przeciwlotniczych oraz 315 samolotów i 316 śmigłowców, a także 4714 bezzałogowych statków powietrznych. Dodatkowo Rosjanie mieli stracić 1455 pocisków manewrujących, 20 jednostek nawodnych, jeden okręt podwodny, 8492 pojazdy i 889 jednostek sprzętu specjalnego.