Powódź w Libii. "Całe rodziny w jednej chwili zniknęły z powierzchni ziemi". Jak można pomóc?

Rzadko występująca burza subtropikalna przyniosła ze sobą intensywne opady deszczu, które przykryły libijskie wybrzeże warstwą wody. 10 września, wraz z nasileniem się sztormu, występujące okresowo rzeki w krótkim czasie zmieniły się w wartkie potoki, a te w niekontrolowane rozlewiska przykrywające całe miasta. Na tym jednak nie koniec. Najgorsza tragedia spotkała stutysięczne miasto Darna, w którym doszło do zniszczenia dwóch tam. Uwolniona z nich woda z ogromną siłą przeszła przez miasto, zabierając ze sobą nie tylko ludzi czy samochody, lecz także całe budynki.

Powódź w Libii. "Są osoby, które przeżyły jako jedyne, tracąc swoich bliskich"

Według najnowszych informacji szacowana liczba ofiar powodzi w Libii przekroczyła w tym momencie już 11000. Kolejnych 10 000 osób uważa się za osoby zaginione. - Libia jest bardzo rodzinnym krajem, a zdarzyły się tragedie, w których zginęły wszystkie osoby w wielopokoleniowych domach, całe rodziny w jednej chwili zniknęły z powierzchni ziemi. Ale być może w jeszcze trudniejszej sytuacji są osoby, które przeżyły jako jedyne, tracąc swoich bliskich - to one są teraz w najgorszym stanie psychicznym i jest im potrzebne wsparcie - przekazuje Omar Bensrity, reprezentant Polskiej Misji Medycznej i JHAS w Libii (obecnie w Benghazi).

- Najtrudniejsza sytuacja jest oczywiście w Dernie, ale w innych miastach też mamy wiele ofiar i zniszczeń. Wiele osób ucieka ze swoich domów, a często ich już po prostu nie ma. Potrzebują schronienia, żywności, dostępu do czystej wody, ale nie jest to łatwe, ponieważ praktycznie każde miasto na wybrzeżu zostało dotknięte powodzią - wyjaśnia członek PMM i JHAS.

Do tej pory część kraju znajduje się pod warstwą zanieczyszczonej wody. Wysoka temperatura, nawet w nocy przekraczająca 20 stopni, potęguje ryzyko epidemii. Do tego zniszczona infrastruktura utrudnia odpompowanie i oczyszczanie wody. Niezbędna jest ewakuacja mieszkańców na położone wyżej tereny i zorganizowanie miejsc tymczasowego pobytu, jednocześnie wciąż poszukując zaginionych.

Libia po powodzi. Jak można pomóc ocalałym?

- Potrzeby są olbrzymie. Dotyczy to nie tylko osób poszkodowanych w powodzi, brakuje też sprzętu medycznego dla samych pomagających. Olbrzymim zagrożeniem jest teraz zanieczyszczona woda: wiele jej źródeł zostało zanieczyszczonych, żywioł niósł ze sobą ciała zmarłych, zniszczył też niektóre cmentarze. To powoduje, że kontakt z nią może skończyć się niebezpiecznym dla zdrowia zakażeniem. Potrzebne są nam pilnie leki antybakteryjne i szczepionki, choćby przeciw tężcowi - opowiada Omar Bensrity.

– Posiadamy już pierwsze listy z zapotrzebowaniem od szpitali, to w dużej mierze środki przeciwbakteryjne i przeciwzakażeniowe. Na miejscu działa nasz lokalny partner, organizacja JHAS, z którą współpracujemy od wielu lat w obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. To właśnie oni pomagają nam zebrać informacje o zapotrzebowaniu i sytuacji mieszkańców. Będziemy się skupiać na dostarczeniu pomocy medycznej i wsparciu placówek, do których trafiają poszkodowani – mówi Dorota Zadroga z Polskiej Misji Medycznej.

Do zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców konieczne jest dostarczenie wody pitnej, racji żywnościowych i pożywienia dla niemowląt, do tego konieczne jest zapewnienie tymczasowego schronienia dla osób, które straciły dach nad głową. Część działań musi być jednak skoncentrowana na zapobieganiu kolejnym katastrofom, tym razem będących następstwem mieszających się w wodzie zanieczyszczeń.

– Libia nie była przygotowana na katastrofę na taką skalę, nie tylko ze względu na siłę żywiołu, ale na środki zapobiegawcze pozwalające natychmiast wdrożyć rozwiązania minimalizujące szkody. Ze względu na charakter terenu na miejscu występują lawiny błotne, które są niezwykle trudne jeśli chodzi o akcje ratunkowe, wiele osób zostało porwanych przez wodę, stąd nieznana jest skala ofiar. Ludzie po tym doświadczeniu będą chcieli jak najszybciej wrócić do swoich domów, a to kolejne ryzyko – bez oczyszczenia całych miast, chociażby z insektów, będziemy mieć w krótkim czasie wzrost przypadków zachorowań, a podmyte fundamenty sprawiają, że istnieje niebezpieczeństwo zawalenia się budynków – dodaje Dorota Zadroga.

- Libia jest teraz zjednoczona, ludzie ze wschodu i zachodu ruszyli pomagać ramię w ramię. Nie liczą się poglądy polityczne czy religijne. Jeśli cokolwiek dobrego może wyniknąć z tej tragedii, to to, że jesteśmy w jej obliczu po raz pierwszy od dawna wszyscy razem - mówi Omar Bensrity.

Jak wesprzeć pomoc Polskiej Misji Medycznej w Libii?

