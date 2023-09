Afera wizowa zwraca uwagę nie tylko w Polsce. Informacja o ostatnim skandalu z udziałem rządu trafiła również do mediów zagranicznych. O sprawie społeczność międzynarodową informowały między innymi agencje Associated Press, Reuters, a także opiniotwórczy serwis Politico.

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Fogiel: Zero tolerancji dla tych, którzy przycwaniakowali w sprawie wiz

Zagraniczne agencje piszą o aferze wizowej. "Może zaszkodzić nacjonalistycznej partii rządzącej"

"Zarzuty opozycji, że rząd był zamieszany w system, w którym migranci otrzymywali po opłaceniu pośredników wizy w przyspieszonym tempie i bez odpowiedniej kontroli może zaszkodzić rządzącej nacjonalistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość, która prowadziła kampanię opartą na rygorystycznym stosunku do imigracji" - opisuje aferę wizową Reuters. Reporterzy zwracają uwagę, że imigracja jest gorącym tematem w zbliżających się wyborach. Informują również o śledztwie CBA, dymisji Piotra Wawrzyka i podejrzeniach o zamieszaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawę.

Do sprawy odniosło się również Politico, który podkreślał, że PiS zawsze cechowało się antyimigrancką retoryką, wymierzoną przede wszystkim przeciwko obywatelom państw muzułmańskich. Portal przytoczył również słowa Donalda Tuska. - Czy wiecie, kto w Europie ściąga najwięcej muzułmańskich imigrantów? Rząd, który nimi najgłośniej straszy, rząd PiS - mówił lider Koalicji Obywatelskiej w mediach społecznościowych.

Dziennikarze zwracali uwagę, że problem wiz pracowniczych wystawianych w Polsce odbił się echem również w Unii Europejskiej. "Posiadacze wiz powinni przebywać tylko w Polsce, ale ponieważ Polska jest częścią strefy Schengen, mogą swobodnie poruszać się po UE. Niemieckie kraje związkowe Brandenburgia i Saksonia wezwały tej wiosny do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznych z Polską i Czechami, zwracając uwagę na rosnącą liczbę imigrantów" - komunikowało Politico.

Afera wizowa. Zagraniczne media cytują Andrzeja Dudę i Donalda Tuska

Do afery wizowej odniosło się również Associated Press, które przytoczyło odpowiedź prezydenta Andrzeja Dudy na pytanie dotyczące skandalu: - Nie mogę ujawnić szczegółów dotyczących mojej wiedzy na temat podejrzeń takiego procederu - odpowiadał prezydent. - Mogę powiedzieć, że według mojej wiedzy absolutnie, przynajmniej część informacji, które pojawiają się w mediach, jest informacjami nieprawdziwymi - podkreślał Duda. Associated Press zacytowało również słowa lidera KO. - Mamy do czynienia z chyba największą aferą XXI wieku - ocenił Donald Tusk ostatni skandal z udziałem rządu.