Dziewięcioletnia dziewczynka trafiła do szpitala po tym jak nauczyciel uderzył ją w głowę ekierką. W wyniku ataku czaszka dziecka uległa pęknięciu. Według informacji przekazanych przez chińskie media operacja trepanacji czaszki i usunięcia fragmentów kości oraz ciał obcych trwała pięć godzin. Po zabiegu dziecko trafiło na oddział intensywnej terapii.

Chiny. Nauczyciel uderzył 9-latkę ekierką. Dziecko z pękniętą czaszką trafiło do szpitala

Jak poinformował serwis South China Morning Post do zdarzenia doszło 6 września podczas zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej Bocai Meixihu w prowincji Hunan w środkowych Chinach. Nauczyciel o nazwisku Song miał uderzyć metalową ekierką jedną ze swoich uczennic. Niektóre media podają, że przyrząd wykonany był z hartowanego szkła. W wyniku uderzenia na głowie dziewczynki pojawiła się głęboka na 5 cm rana. Po napaści Song miał zabrać dziewięciolatkę do szkolnego lekarza. Ten stwierdził, że rana na głowie dziecka jest niegroźna i wymaga wyłącznie szycia.

Według South China Morning Post szkoła wysłała dziewczynkę do pobliskiego szpitala. Tam jednak lekarze nie zapewnili dziecku natychmiastowej pomocy, z uwagi na brak zgody rodziców. Dopiero w tym momencie, zdaniem serwisu informacyjnego, szkoła powiadomiła opiekunów dziewięciolatki. Początkowo lekarze, za radą szkolnego medyka, chcieli wyłącznie zszyć głęboką ranę. Na dodatkowe testy nalegała jednak matka dziewczynki. W wyniku badań odkryto niebezpieczne pęknięcie czaszki. Fragmenty kości utknęły wewnątrz ciała dziecka, co wymagało natychmiastowej operacji. Zabieg trwał około pięciu godzin, jednak ostatecznie operacja przebiegła pomyślnie, a stan dziewczynki z dnia na dzień ulega poprawie.

Chiny. Policja aresztowała 40-letniego nauczyciela informatyki

Policja nie ujawnia, co mogło być bezpośrednią przyczyną ataku. Według serwisu thepaper.cn Song jest 40-letnim nauczycielem informatyki, który rozpoczął pracę w szkole w 2018 roku. W ubiegłym roku otrzymał nagrodę w okręgowym konkursie wszechstronnej aktywności praktycznej w nauczaniu. Lokalne biuro oświaty w dystrykcie Yuelu w Changsha oświadczyło w oficjalnym komunikacie, że Song oraz jeden inny członek kadry nauczycielskiej zostali zawieszeni. W miniony czwartek lokalna policja w Yeulu przekazała informację o aresztowaniu podejrzanego o przemoc nauczyciela informatyki. Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem umyślnego spowodowania obrażeń.

Przemoc w chińskich szkołach

Media podkreślają, że pomimo wprowadzonego w 1986 roku rządowego zakazu kar cielesnych w szkołach, przemoc wobec uczniów nadal jest w Chinach powszechna. Zaledwie dwa miesiące temu nauczyciel w prywatnej szkole we wschodnich Chinach został oskarżony przez rodzica o znęcanie się nad uczniami i zmuszanie ich do policzkowania i plucia na siebie nawzajem. W kwietniu natomiast jeden z nauczycieli w szkole średniej we wschodnim regionie Chin został zawieszony po oskarżeniach o kopanie, policzkowanie oraz bicie kijem uczniów, co miało stanowić wobec nich formę kary.