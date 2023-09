Wołodymyr Zełenski w najbliższy czwartek spotka się z Joe Bidenem w Białym Domu - informują amerykańskie media. Wizyta ma odbyć się w trakcie planowanej podróży prezydenta Ukrainy do Stanów Zjednoczonych, podczas której weźmie on również udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas pobytu w USA Zełenski ma odnieść się do tematów związanych z bieżącą polityką Ukrainy, w tym do problemu eksportu żywności.

