Powódź w Libii. Ofiar mogło być mniej. Władze przegapiły "dzwonek alarmowy"

W Dernie mieszkańcy dzielą się wierszem zatytułowanym "Deszcz", którego autorem jest poeta Mustafa al-Trabelsi. Mężczyzna miał zginąć w powodzi, która przetoczyła się przez kraj. Wcześniej, 6 września, kilka dni przed napisaniem wiersza, uczestniczył w spotkaniu w domu kultury w Dernie, aby omówić ryzyko powodzi w mieście.

"Był to dzwonek alarmowy, którego urzędnicy Derny postanowili nie słyszeć. Teraz miasto rozbrzmiewa innym dźwiękiem - udręki i smutku matek, które straciły swoje dzieci" - opisuje "Guardian". Wiersz szybko zyskuje na popularności i jest już znany większości Libijczyków. Potwierdza on głosy wielu ekspertów, a nawet działaczy ONZ, którzy są zdania, że tragedii można było zapobiec. Specjaliści poinformowali, że do kataklizmu przyczyniło się wiele zaniedbań ze strony władz.

W Dernie zginąć mogło nawet 20 tys. osób. "Można było tego uniknąć"

Miasto Derna zostało zalane, gdy w wyniku huraganu i gwałtownych opadów deszczu przerwane zostały dwie pobliskie tamy. Olbrzymie ilości wody, które wydostały się do miasta, zmiatały ze swojej drogi nie zi i samochody, lecz także domy. Miejscowe władze doliczyły się 5 tysięcy zabitych, ale kolejnych 10 tysięcy uważa się za zaginione. Czerwony Półksiężyc informował w czwartek 14 września o 11300 zmarłych. Z kolei burmistrz Derny twierdzi, że ofiar może być nawet 20 tysięcy.

Z relacji "Guardiana" wynika, że ciała ofiar nie mieszczą się już w kostnicach. W sieci krążą także przerażające nagrania, które ukazują kobiety z dziećmi rozpaczliwie szukające schronienia na dachach budynków. Jeden z mężczyzn opisał w rozmowie z brytyjskim dziennikiem, że fundamenty bloków o wysokości siedmiu pięter rozpadły się pod wpływem fali, tak jakby uderzyło w nie tornado. Wiele osób zostało porwanych przez wodę i teraz ich ciała są wydobywane spod gruzów budynków oraz koryta rzeki.

Światowa Organizacja Meteorologiczna uważa, że liczba ofiar byłaby znacznie mniejsza, gdyby nie zaniedbania miejscowych władz. - Gdyby tam działał normalny system meteo, wydano by ostrzeżenie, a służby ratunkowe mogłyby przeprowadzić ewakuację ludzi. Pozwoliłoby to uniknąć większości ofiar - twierdzi szef Światowej Organizacji Meteorologicznej Petteri Taalas. Media przekazywały także informacje, że tamy, które uległy zniszczeniu, nie były utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym.

Libia jest krajem od kilku lat rządzonym przez dwa konkurencyjne rządy. Na wschodzie kraju, gdzie doszło do kataklizmu, władzę sprawuje nieuznawany przez społeczność międzynarodową rząd pod wodzą generała Khalify Haftara, sprzymierzonego z rosyjskimi wagnerowcami.

Chaos w Libii rozpoczął się w 2011 roku, gdy na fali rewolucji arabskiej wiosny Libijczycy obalili i zabili wieloletniego dyktatora Muammara Kadafiego. Bojownicy, którzy dokonali przewrotu, wkrótce zaczęli między sobą bratobójczą wojnę domową.