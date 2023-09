Przemysław P. został skazany w 2004 roku za przestępstwa narkotykowe, kradzieże i oszustwa. Mężczyzna spędził w więzieniu siedem lat, jednak podczas przepustki uciekł do Harrogate (Wielka Brytania). Aby to zrobić, przestępca posłużył się dokumentami należącymi do swojego brata.

Wielka Brytania. Polak posługiwał się dokumentami swojego brata, aby nie wrócić do więzienia. Zdobył pracę w szpitalu

Według doniesień "The Press", mężczyzna w 2020 roku ubiegał się o pracę osoby sprzątającej w szpitalu rejonowym Harrogate. W celu zdobycia zatrudnienia posłużył się dowodem osobistym brata, angielskim prawem jazdy uzyskanym na podstawie dowodu osobistego i rachunkiem wystawionym na dane, które wykorzystywał, aby ukryć swoją tożsamość. Mężczyzna pracował tam przez trzy lata i otrzymał wynagrodzenie w wysokości 43 337 funtów, zanim jego plan został zniweczony, a przestępca został aresztowany przez urzędników migracyjnych.

Polak nie mógł się ubiegać o status osoby osiedlonej, kiedy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, ponieważ przebywał pod złym nazwiskiem. Reszta jego rodziny posługiwała się swoimi prawdziwymi danymi, co sprawiło, że mogła pozostać w kraju. Prokurator Charlotte Noddings wyjaśniła, że podejmowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych próby uzyskania informacji z Polski na temat zbrodni Polaka w tym kraju zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ Wielka Brytania nie była już w UE.

Brat mężczyzny był skazany za przestępstwa seksualne. Przemysław P. miał przybyć do Wielkiej Brytanii "aby zapewnić rodzinie lepsze życie"

Jego brat, który posługiwał się prawdziwym nazwiskiem, otrzymał zakaz wjazdu do kraju na lotnisku Leeds Bradford w listopadzie ubiegłego roku. Na mężczyźnie miał ciążyć wyrok. - Łukasz P. jest przestępcą seksualnym w Polsce i został aresztowany na lotnisku Leeds - oznajmiła prokurator Noddings, cytowana przez portal The Stray Ferret.

Polak przyznał się do oszustwa polegającego na składaniu fałszywych zeznań oraz zarzutów dotyczących posługiwania się fałszywym dowodem tożsamości z zamiarem uzyskania prawa jazdy oraz zatrudnienia. Podczas rozprawy adwokat Kevin Blount powiedział, że mężczyzna przybył do Anglii, aby zapewnić sobie, żonie i dwóm córkom lepsze życie. Przestępca został skazany na 20 miesięcy więzienia i ma zostać deportowany do Polski po odbyciu części kary.