Duda na forum z prezydentem Litwy. Nagle pytanie o aferę wizową i zaufanie do szefa MSZ

- Nie mogę ujawnić szczegółów dotyczących mojej wiedzy na temat podejrzeń tego procederu. Mogę powiedzieć tylko tyle, że moje decyzje, które były podejmowane, dotyczące obsady polskich placówek dyplomatycznych były uwarunkowane obiektywną wiedzą państwową - mówił Andrzej Duda.

- Bardzo proszę, by starać się unikać spekulacji i bezpodstawnych oskarżeń, których pojawia się ostatnio sporo. Przynajmniej część informacji w mediach jest nieprawdziwa. Sugerowane przez niektóre media szantaże wobec mnie nigdy nie miały miejsca. Żadnych szantaży nikt wobec mnie nie stosował. Nie wiem, czemu ktoś takie informacje rozprzestrzenia. Z uśmiechem mogę powiedzieć tylko, że z tego, co widzę, nie są to media, które kiedykolwiek jakieś dobre słowo na mój temat powiedziały. Proszę o trochę obiektywizmu. Czekamy na wyniki postępowania służb w tej sprawie i dopiero wtedy będziemy mogli mówić o jakichś decyzjach personalnych - dodał prezydent, odnosząc się do publikacji Jacka Gądka z Gazeta.pl.

Przypomnijmy, że Piotr Wawrzyk został zdymisjonowany 31 sierpnia - po tym, jak CBA weszło do MSZ, by wyjaśniać korupcjogenny proces wydawania wiz dla setek tysięcy pracowników z państw Azji i Afryki. W tle tej sprawy - jak pisała "Gazeta Wyborcza" - jest 32-letni Jakub Osajda, odpowiadający za tworzenie Centrum Decyzji Wizowych związanych z systemem przyznawania wiz.

Jak informował dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek Wawrzyk i minister Zbigniew Rau forsowali Osajdę na ambasadora w Islandii. Kilka miesięcy temu Rau miał nawet szantażować prezydenta Andrzeja Dudę: albo Osajda na ambasadora, albo nie będzie żadnych ambasadorów.

W ubiegły czwartek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zbiegło się to w czasie z odwołaniem przez premiera Mateusza Morawieckiego Piotra Wawrzyka z funkcji wiceministra spraw zagranicznych. Zdymisjonowany wiceminister był odpowiedzialny za sprawy konsularne i wizowe oraz okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Rozporządzenie zakładało możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tysięcy pracowników.

Z ustaleń CBA wynika, że co najmniej 200 z 600 cudzoziemców starających się o wizę do Polski skorzystało z usług polskiego pośrednika ze znajomościami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, solidnie go opłacając.

Prokuratura Krajowa w komunikacie podkreśla, że w sprawie zatrzymano na razie jedną osobę - pośrednika. Śledczy nie ujawniają jego personaliów. Są jednak przekonani, że "nie działał w próżni" i współpracował z kimś w MSZ. Obecnie trwa analiza materiałów i sprzętu Wawrzyka, który zabezpieczyło CBA.