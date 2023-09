Kim Dzong Un 12 września odwiedził Rosję, a dzień później po raz pierwszy od czterech lat uścisnął dłoń Władimira Putina podczas spotkania przed kosmodromem Wostocznyj. Wyraził "pełne i bezwarunkowe" poparcie dla wszystkich działań Kremla, w tym inwazji na Ukrainę i stanowiska wobec Zachodu - poinformowała agencja Associated Press. Na tym relacje dyktatorów prawdopodobnie się nie skończą.

Kim Dzong Un zaprosił Putina do Korei Płn. Chce wzmacniania "strategicznej i taktycznej" współpracy

Przywódcy zgodzili się na "dalsze wzmacnianie strategicznej i taktycznej współpracy w obliczu militarnych zagrożeń, prowokacji i tyranii imperialistów" - podała Agencja Reutera, powołując się na Koreańską Centralną Agencję Prasową (KCNA). Kim Dzong Un powiedział Władimirowi Putinowi, że ich spotkanie podniosło dwustronne relacje między Rosją a Koreą Północną "na nowy poziom" i wyraził wolę umacniania "stabilnych, zorientowanych na przyszłość relacji przez następnych 100 lat".

Co więcej, Kim Dzong Un zaprosił Putina do swojego kraju. Rewizyta miałoby się odbyć "w dogodnym" dla Władimira Putina terminie. W środę (13 września) Dmitrij Pieskow powiedział, że na razie prezydent nie ma w planach podróży do Pjongjangu.

Dyktator kontynuuje podróż po Rosji. Nie ma informacji o porozumieniu ws. artylerii

Kim Dzong Un po spotkaniu z Putinem na kosmodromie Wostocznyj kontynuuje podróż po rosyjskim Dalekim Wschodzie - poinformowała KCNA. Dziennikarze nie wskazali jednak, gdzie jeszcze uda się północnokoreański przywódca, który po Rosji podróżuje specjalnym pociągiem.

USA i Korea Południowa obawia się, że Kreml jest zainteresowany pociskami artyleryjskimi i rakietami przeciwpancernymi z Korei Północnej, która z kolei chce nabyć zaawansowaną technologię satelitarną i łodzie podwodne o napędzie atomowym. KCNA nie pisze jednak o żadnych porozumieniach między Władimirem Putinem a Kim Dzong Unem w tej sprawie, ale "Kim zapowiedział dalsze wsparcie dla Moskwy, w wyraźny sposób nawiązując do wojny na Ukrainie" - podała Associated Press