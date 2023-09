Według informacji przekazanych przez telewizję RTHK policja z Hongkongu aresztowała 10-letniego chłopca, który jest podejrzany o udział w napadzie na sklep z towarami luksusowymi przy Canton Road w okolicy Tsim Sha Tsui na półwyspie Kowloon, do którego doszło 11 września. Chłopiec, który jest jednym z trójki zatrzymanych, obecnie przebywa w areszcie. Wszystkie skradzione podczas napadu przedmioty udało się odzyskać.

Hongkong. Policja aresztowała 10-latka podejrzanego o napad z bronią

Złodzieje, którzy napadli na sklep, byli uzbrojeni w nóż rzeźnicki i młot kowalski. Grozili pracownikom, a następnie rozbili gabloty wystawowe, z których ukradli 20 zegarków o łącznej wartości około 3,7 mln dolarów hongkońskich (ponad 2 mln złotych). Po napadzie uciekli siedmioosobowym samochodem prowadzonym przez czwartego podejrzanego. Jak przekazał "South China Morning Post", zaledwie 90 minut po napadzie funkcjonariusze zatrzymali jednego z podejrzanych, którym okazał się 19-letni chłopak. Następnie w pobliskich krzakach odnaleziono plecak ze skradzionymi zegarkami. Policja poinformowała, że wszystkie przedmioty zostały odzyskane.

Jeszcze tego samego dnia wieczorem funkcjonariusze aresztowali kolejnego podejrzanego. Był nim 17-letni uczeń. Dzień później natrafiono na samochód wykorzystany w czasie napadu. Wewnątrz znaleziono nóż i dwa młotki. Ostatnich aresztowań dokonano 13 września. Pod zarzutem udziału w napadzie rabunkowym zatrzymano 10-letniego obywatela Pakistanu, który przybył do Hongkongu w 2018 roku. Według South China Morning Post miał on użyć młota kowalskiego do rozbicia gablot w sklepie z zegarkami. Źródło serwisu miało ujawnić, że uczniowi podstawówki zapłacono 5000 dolarów hongkońskich za udział w napadzie.

Funkcjonariusze poszukują ostatniego ze sprawców

Policja aresztowała także 14-latka, który brał udział w napadzie. Tym samym w rękach funkcjonariuszy znalazło się trzech podejrzanych. Nadal poszukiwany jest jeszcze jeden mężczyzna, który może mieć związek z napadem. Sprawą zajmują się detektywi z regionalnej jednostki kryminalnej Kowloon West. Zgodnie z obowiązującym w Hongkongu prawem każdy, kto ukończył 16 lat, może być sądzony jak dorosły. Podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Nie wiadomo, jakie konsekwencje będą czekały najmłodszego ze sprawców. 10 lat to w Hongkongu wiek odpowiedzialności karnej, co oznacza, że żadna osoba poniżej 10 roku życia nie może zostać uznana za zdolną do popełnienia przestępstwa.