Konduktorka autobusu z Tajlandii zemdlała i trafiła do szpitala, ponieważ pasażer wniósł do pojazdu cuchnący owoc. Okazało się, że był to durian, na który kobieta ma alergię. Osoby znajdujące się w autobusie pomogły konduktorce, gdy Kussama Srisong poczuła trudności z oddychaniem.

