Grecja. 36-latek zginął w porcie w Pireusie. Załoga statku zepchnęła pasażera do morza [WIDEO]

36-latek zmarł 5 września w porcie w Pireusie po tym, jak został zepchnięty do morza przez członka załogi promu Blue Horizon. Pasażera nie wpuszczono na pokład statku, choć posiadał bilet na rejs. Trzej członkowie załogi oraz kapitan promu są podejrzani o popełnienie przestępstwa. Do tragicznej śmierci 36-latka, która wywołała protesty w Grecji, odniósł się również przedstawiciel tamtejszego rządu.

Grecja. Nagranie z udziałem 36-latka pokazuje, jak załoga statku zrzuciła pasażera promu do morza

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, pokazujące przebieg zdarzenia. "To wydarzyło się w Grecji w porcie w Pireusie. 36-letni mężczyzna spóźnił się na statek, więc załoga nie wpuściła go na pokład i zepchnęła do morza, w wyniku czego mężczyzna zginął" - napisał na Twitterze autor posta, do którego dołączono nagranie.

Choć początkowo informowano, że pasażer był spóźniony, później przedstawiono inną wersję. Jak czytamy na portalu kathimerini.gr, 36-latek przybył na czas i miał bilet, który upoważniał go do uczestnictwa w rejsie. Przekazano, że w pewnym momencie mężczyzna zszedł na ląd, a gdy chciał wrócić na pokład, prom już odpływał.

Śledztwo ws. pasażera, który zginął w porcie w Pireusie. Załoga statku podejrzana o spowodowanie śmierci

Grecki minister żeglugi Miltiadis Warwitsiotis zabrał głos w sprawie śmierci 36-latka. "Wyrażam swój smutek z powodu tragicznego zdarzenia w porcie w Pireusie, w którym jedna osoba straciła życie. Zarząd portu w Pireusie podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia sprawy" - oświadczył Warwitsiotis, o czym poinformował portal newsbomb.gr.

Minister wyraził również wsparcie dla członków załogi, których część opinia publiczna oskarżała o zamordowanie 36-latka. Agencja Reutera przekazała, że śmierć pasażera promu oraz wypowiedź Warwitsiotisa wywołały protesty w Grecji. 11 września Warwitsiotis podał się w związku z tymi wydarzeniami do dymisji.

Greckie media przekazały, że prokuratura prowadzi postępowanie przeciwko załodze promu Blue Horizon. Kapitan statku jest podejrzany o uprawianie żeglugi w niebezpieczny sposób. Członek załogi, który zepchnął 36-latka, może odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie śmierci. Dwie inne osoby zostały oskarżone o współudział w nieumyślnym spowodowaniu śmierci.