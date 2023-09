Władimir Putin, podczas drugiego dnia wizyty przywódcy Korei Północnej w Rosji, spotkał się z dyktatorem Kim Dzong Unem. Politycy uścisnęli sobie dłonie, co zwróciło uwagę psychologa i eksperta ds. mowy ciała Darrena Stantona. Specjalista wypowiedział się w Sky News na temat elementów, które mogą nieść konkretny przekaz w komunikacji niewerbalnej.

Władimir Putin podczas spotkania zastosował "uścisk dłoni, który miażdży kości". Kim Dzong Un wydawał się "zastraszony"

Kim Dzong Un pojawił się w Rosji 12 września, a dzień później (w środę), po raz pierwszy od czterech lat, uścisnął dłoń Władimira Putina podczas spotkania przed kosmodromem Wostocznyj. Przebieg tego wydarzenia został przeanalizowany przez psychologa behawioralnego. Jego zdaniem Putin chce być postrzegany jako silniejszy. - Jego pierwszym ruchem jest zbliżenie się do Kima i uścisk dłoni, który "miażdży kości" - jest mocniejszy niż zwykle, żeby potwierdzić swoją władzę, co praktykuje wiele wpływowych osobistości - dodał ekspert. Darren Stanton wyjaśnił, że Putin przekazuje w ten sposób, że "zna się na rzeczy i nie chce tracić czasu".

Ekspert zwrócił uwagę, że podczas konferencji prasowej Kim Dzong Un wydawał się zaniepokojony. - Można zobaczyć Kima siedzącego z jedną ręką opartą na stole z zaciśniętą pięścią. Jeśli przyjrzycie się uważnie, zobaczycie, że pociera o siebie palec wskazujący i kciuk. To niemal demonstracja niepokoju, dodawanie sobie otuchy. To może być również oznaką zniecierpliwienia, jakby nie chciał tam być - stwierdził psycholog i dodał, że przywódca Korei Północnej "jest trochę zastraszony" przez Putina, co jego zdaniem może być intencjonalnym działaniem rosyjskiego dyktatora.

Rosja. Kim Dzong Un spotkał się z Władimirem Putinem. Jaki był cel wizyty?

Według doniesień BBC, spotkanie Władimira Putina z Kim Dzong Unem ma na celu omówienie ewentualnego porozumienia zbrojeniowego. Pjongjang i Moskwa zaprzeczyły, by ich rozmowy dotyczyły współpracy wojskowej. Innego zdania są jednak Stany Zjednoczone, które uważnie obserwują spotkanie, a Biały Dom podał, że rozmowy w sprawie umowy zbrojeniowej "aktywnie postępują".

Kreml informował, że spotkanie obejmie "stosunki dwustronne, sytuację w regionie i na arenie międzynarodowej". Kim Dzong Un stwierdził, że jego wizyta pokazuje "strategiczne znaczenie" więzi między Rosją a Koreą Północną. - Ważne są dla nas interesy naszych dwóch krajów, a nie ostrzeżenia Waszyngtonu - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak informowaliśmy w artykule wyżej, przywódca Rosji zapowiedział podczas wizyty Kim Dzong Una, że Rosja pomoże Korei Północnej w budowie satelitów kosmicznych.