Niecodzienne sceny w meksykańskim Kongresie. Pokazano "zwłoki alienów". "Żyli z nami"

W meksykańskim Kongresie w środę doszło do scen dosłownie "nie z tej ziemi". Dziennikarz i ufolog Jaime Maussan przewodniczył wystąpieniu, podczas którego ujawniono - jak twierdził - pozaziemskie zwłoki. Meksykanin powiedział, że mają one około tysiąc lat i zostały odkryte w Cusco w Peru.

Ciała kosmitów w meksykańskim Kongresie? "Żyli z nami"

Jak donosi Marca, wydarzenie było współorganizowane przez naukowców, obecny był między innymi Ryan Graves, dyrektor wykonawczy Americans for Safe Aerospace oraz były pilot Marynarki Wojennej USA. Maussan, zeznawał pod przysięgą przed meksykańskimi urzędnikami państwowymi i amerykańskimi przedstawicielami. - To nie jest kwestia partii, ale ludzkości, która powinna nas łączyć, a nie dzielić - mówił.

Dziennikarz zapewnił, że UFO zostały niedawno zbadane na Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym w Meksyku, gdzie naukowcom udało się uzyskać dowody DNA. - Okazy te nie są częścią naszej ewolucyjnej historii na Ziemi. Nie są to istoty odzyskane z katastrofy UFO. Zostały znalezione w kopalniach okrzemek (glonów), a następnie skamieniały - powiedział Maussan pod przysięgą.

"El Pais" pisze, że DNA pokazanych w Kongresie stworzeń, wykazuje 30 proc. różnicy w stosunku do ludzkiego materiału genetycznego, co ma dowodzić, że nie należą one do gatunku ludzkiego. "Mają humanoidalny wygląd, ale ich trójpalczaste dłonie i stopy, lekkie kości, brak zębów i stereoskopowe widzenie nadają im cechy typowe dla ptaków" - opisuje dziennik. - Czy są kosmitami, czy nie, nie wiemy, ale byli inteligentni i żyli z nami. Powinni napisać historię na nowo - powiedział Maussan.

The Independent zauważa, że podczas przesłuchania pokazano również zdjęcia rentgenowskie próbek. Eksperci zeznawali pod przysięgą, że jedno z ciał ma "jaja" w środku, podczas gdy oba miały implanty wykonane z bardzo rzadkich metali, takich jak osm.

"Times of India" zwraca uwagę, że Jaimie Maussan był już wcześniej kojarzony z nieprawdziwymi twierdzeniami na temat istot pozaziemskich. W 2017 roku ufolog brał udział w analizach pięciu mumii odkrytych w Peru. Znaleziska przedstawiały humanoidalne postacie z wydłużoną czaszką i trzema palcami u rąk i stóp. Jak się okazało, zwłoki należały do ludzkich dzieci.