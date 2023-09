USA. Będzie śledztwo ws. impeachmentu Bidena. W tle sprawa jego syna. Biały Dom: Ekstremalna polityka

Republikański spiker Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Kevin McCarthy wszczął we wtorek śledztwo w sprawie impeachmentu Joe Bidena, skłaniając Kongres do podjęcia kontrowersyjnej i mało prawdopodobnej próby usunięcia prezydenta ze stanowiska - informuje Reuters.

- Amerykanie mają prawo wiedzieć, że urzędy państwowe nie są na sprzedaż i że rząd federalny nie jest używany, by tuszować działania politycznie ustosunkowanej rodziny - powiedział McCarthy w Kongresie. Jak oświadczył śledztwo będzie się toczyć w sprawie korupcji zarzucanej synowi prezydenta Hunterowi oraz samego prezydenta.

Część republikanów zarzuca Bidenowi, że jego syn czerpał zyski, powołując się na wpływy ojca w latach 2009–2017, gdy ten pełnił funkcję wiceprezydenta. McCarthy w swoim wystąpieniu przekonywał, że dotychczasowe ustalenia komisji ds. nadzoru i odpowiedzialności Izby Reprezentantów wykazały, że prezydent Biden kłamał, twierdząc, że nie wiedział o biznesowych przedsięwzięciach jego syna Huntera.

Ukraiński informator miał zgłosić FBI, że oligarcha i właściciel zatrudniającej Huntera spółki gazowej Burisma zapłacił Bidenom łapówkę w wysokości 10 mln dolarów za działania wymierzone w ówczesnego prokuratora generalnego Wiktora Szokina w 2015 roku. Jak dotąd służbom nie udało się ustalić żadnych dowodów, które potwierdzałyby prawdziwość tej tezy, a opublikowane przez komisję Izby dowody nie wskazują bezpośrednio na udział prezydenta w przedsięwzięciach jego syna.

W swoim wtorkowym wystąpieniu McCarthy zaznaczał, że zarówno Hunter jak i jego partnerzy otrzymali ponad 20 mln dolarów za pośrednictwem firm krzaków, a ponad 150 przelewów wpływających na te konta zostały zgłoszone przez banki jako podejrzane. - Te zarzuty malują obraz kultury korupcji - powiedział McCarthy.

"Republikanie z Izby Reprezentantów prowadzą śledztwo w sprawie prezydenta od dziewięciu miesięcy i nie znaleźli żadnych dowodów na popełnienie przestępstwa. Ekstremalna polityka w najgorszym wydaniu" - napisał w mediach społecznościowych rzecznik Białego Domu Ian Sams.

Samo otwarcie śledztwa nie musi oznaczać postawienia prezydenta w stan oskarżenia. Republikanie od lat prowadzą dochodzenie w sprawie działalności biznesowej Huntera Bidena, a prokurator federalny wniósł przeciwko synowi amerykańskiego prezydenta zarzuty podatkowe i dotyczące broni palnej.

USA. Hunter Biden oskarżony m.in. o wykroczenia podatkowe

Dochodzenie w sprawie Huntera Bidena zostało wszczęte w 2018 roku. W czerwcu "The Washington Post", informował, że zgodnie ze złożonymi dokumentami sądowymi, syn prezydenta USA Joe Bidena, osiągnął wstępne porozumienie z prokuratorami federalnymi w sprawie przyznania się do dwóch przestępstw podatkowych oraz do zarzutu posiadania broni na warunkach, które miały uchronić go przed więzieniem. Zarówno prokuratura, jak i obrońca złożyli wniosek o przesłuchanie sądowe, podczas którego Hunter Biden będzie mógł przyznać się do winy.

"Oskarżony zgodził się przyznać do winy w obu sprawach dotyczących spraw podatkowych" - przekazali prokuratorzy w oświadczeniu. Łączne zobowiązanie podatkowe wynosi około 1,2 miliona dolarów - donosiły wtedy anonimowe źródła "The Washington Post".

Drugi zarzut dotyczy posiadania broni. W tym przypadku pismo głosi, że "oskarżony zgodził się zawrzeć umowę o odstąpieniu od postępowania przygotowawczego w odniesieniu do informacji o broni palnej". 53-latek miał kłamać na temat zażywania przez niego narkotyków przy zakupie broni. - Hunter weźmie na siebie odpowiedzialność za dwa przypadki wykroczenia polegającego na niezłożeniu należnych płatności podatkowych zgodnie z umową o przyznaniu się do winy - przekazał wówczas adwokat Huntera, cytowany przez CNN. - Rząd wniesie również oskarżenie o posiadanie broni palnej, które będzie podlegać przedprocesowemu porozumieniu o odstąpieniu od wymierzenia kary i nie będzie przedmiotem porozumienia o przyznaniu się do winy. Wiem, że Hunter uważa, że ważne jest, aby wziąć odpowiedzialność za błędy, które popełnił w okresie zawirowań i uzależnień w swoim życiu - dodał.