22-letnia Caitlin Sullivan ze Szkocji odwiedzała przyjaciółkę, gdy dostała powiadomienie z domowego monitoringu. Kiedy spojrzała na nagranie, przeraziła się.

Szkocja. Młoda mama przerażona odkryciem z domowej kamery. Obcy mężczyzna położył się w jej łóżku

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia przed 8 rano. Na nagraniu z monitoringu kobieta ujrzała obcego mężczyznę, który wspina się na jej łóżko i zasypia. Sullivan natychmiast zadzwoniła na policję, a następnie udała się do domu. Okazało się, że mężczyzna był cały we krwi. I, zdaniem kobiety, nie został nawet aresztowany.

- Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Byłam zszokowana, nie wiedziałem, kim on jest. Nie mogłam uwierzyć, że w moim łóżku jest mężczyzna. Nie rozumiem, jak dostał się do mojego domu - mówi Sullivan, jak cytuje "Daily Record". - Od tamtej pory nie bywam w domu, nie chcę tam wracać. Zarówno ja, jak i mój mały synek śpimy w tym łóżku. Gdybym tam była, prawdopodobnie usnąłby obok mnie - dodaje.

Obcy mężczyzna spał w jej łóżku. Potem npisał, że ma nadzieję ją jeszcze zobaczyć

Jak podaje "Mirror", na tym jednak nie koniec. Okazuje się, że następnego dnia po zdarzeniu Sullivan otrzymała od mężczyzny wiadomość na Facebooku z przeprosinami. "Dziękuję, że pozwoliłaś mi położyć się na trzy godziny, mam nadzieję, że nie stało się nic złego". Na koniec intruz dodał: "Mam nadzieję, że jeszcze cię spotkam".

Kobieta nie kryje przerażenia, że mężczyzna zna jej imię. - Zadzwoniłam na policję i powiedzieli mi tylko, żebym go zablokowała. Ale kto mówi, że nie wróci. Nie został za to ukarany, więc może to zrobić ponownie - mówi 22-latka. Jej sąsiedzi mieli natomiast widzieć intruza także innego dnia, gdy próbował dostać się do domu Sullivan koło godziny 22.