Tayeb ait Ighenbaz jest pasterzem kóz w górach Atlasu (Maroko). Mężczyzna mieszkał w niewielkim, kamiennym domu wraz ze swoją żoną, rodzicami i dwojgiem dzieci. W piątek 8 września spokojne życie rodziny zakłóciło największe od 60 lat trzęsienie ziemi w Maroku, które sprawiło, że mężczyzna stanął przed najtrudniejszą decyzją w swoim życiu.

Maroko. Rodzina przeżyła tragedię w czasie trzęsienia ziemi. "Musiałem wybierać między rodzicami a synem"

Mężczyzna zaprowadził dziennikarzy BBC do ruin domu, w którym mieszkał ze swoją rodziną. - Wszystko wydarzyło się tak szybko. Kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi, wszyscy pobiegliśmy do drzwi. Mój tata spał, a ja krzyczałem do mamy, żeby przyszła, ale ona została i czekała na niego - opowiedział Tayeb w rozmowie z BBC. Mężczyzna wydostał się z budynku wraz ze swoją córką i żoną, ale po chwili dostrzegł, że domu wciąż nie opuścili jego rodzice i syn Adam. Tayeb wrócił po bliskich i zauważył rękę chłopca, który próbował wydostać się spod gruzów. Ojciec niezwłocznie zaczął przekopywać kamienie, które przygniotły dziecko. - Mój tata uratował mnie przed śmiercią - zrelacjonował Adam.

- Musiałem wybierać między rodzicami a synem - powiedział Tayeb ze łzami w oczach i wyjaśnił, że nie był w stanie pomóc swoim rodzicom, ponieważ ściana domu przygniotła ich w połowie. - Widziałem, jak moi rodzice umierali - dodał, pokazując plamy ich krwi na swoich spodniach. Mężczyzna nie mógł się przebrać od chwili tragedii, ponieważ wszystkie ubrania pozostały w zniszczonym domu.

Rodzina zamieszkała w prowizorycznych namiotach niedaleko miejsca tragedii. Tayeb został bez pieniędzy oraz większości kóz, które według jego relacji zostały zabite. - To jak ponowne narodziny do nowego życia. Bez rodziców, bez domu, bez jedzenia i bez ubrań - powiedział mężczyzna. - Mam już 50 lat i muszę zaczynać od nowa - dodał. Pomimo trudnej sytuacji, Tayeb zapowiedział, że nie zamierza się poddawać.

Nie tylko Tayeb przeżył tragedię, którą spowodowało trzęsienie ziemi w Maroku. Zaledwie kilka minut drogi w kierunku miasta Amizmiz zginęła kobieta z dwójką dzieci. Przeżył jedynie ojciec i jego syn, którzy obecnie mieszkają pod plandeką po drugiej stronie ulicy, gdzie dawniej stał dom. Pośród gruzów nadal stoi lodówka i wiszą wyprane ubrania. Mężczyzna twierdzi, że nie może opuścić tego obszaru, ponieważ musi "stać na straży" swojego mienia i wspomnień ze swojego życia.

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, w nocy z 8 na 9 września w Maroku miało miejsce trzęsienie ziemi. Liczba ofiar katastrofy wzrosła do prawie 2900. Trzęsienie ziemi miało swoje epicentrum w górach, ale skutki odczuwalne były także w Marrakeszu czy Agadirze.