Ukraina może otrzymać rakiety dalekiego zasięgu uzbrojone w amunicję kasetową. "Bliscy zatwierdzeniu wysyłki"

Na początku lipca "Washington Post" poinformował, że Joe Biden zatwierdził transfer amunicji kasetowej do Ukrainy. Teraz Stany Zjednoczone rozważają nad wysłaniem Kijowowi pocisków rakietowych dalekiego zasięgu.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda po szczycie w Wilnie: NATO będzie cały czas wspierało Ukrainę

USA. Reuters: Ukraina może otrzymać rakiety dalekiego zasięgu uzbrojone w amunicję kasetową

Jak donosi agencja Reutera, która powołuje się czterech amerykańskich urzędników "administracja Bidena jest bliska zatwierdzenia wysyłki do Ukrainy pocisków rakietowych dalekiego zasięgu z bombami kasetowymi". Po sukcesie amunicji kasetowej dostarczanej w 155-milimetrowych pociskach artyleryjskich w ostatnich miesiącach Stany Zjednoczone rozważają wysłanie jednego lub obu systemu rakietowego ziemia-ziemia ATACMS, którego zasięg wynosi nieco ponad 300 km, oraz systemu GMLRS z zasięgiem ponad 70 km. "Jeśli pakiet zostanie zatwierdzony, każda z tych opcji będzie dostępna do szybkiej wysyłki do Kijowa" - pisze agencja.

Reuters informuje, że Ukraina jest obecnie wyposażona w artylerię 155 mm o maksymalnym zasięgu 18 mil (około 28 km), przenoszącą do 48 pocisków. Rozważany system ATACMS mógłby przenosić około 300 lub więcej pocisków. Z kolei system rakietowy GMLRS, którego wersję Ukraina ma w swoim arsenale od miesięcy, byłby w stanie rozproszyć do 404 sztuk amunicji kasetowej.

Decyzja o wysłaniu ATACMS i GMLRS nie jest jednak jeszcze ostateczna i może jeszcze zapaść. Administracja Bidena od miesięcy zmagała się z decyzją w sprawie ATACMS, obawiając się, że ich wysłanie będzie postrzegane jako zbyt agresywne posunięcie wobec Rosji.

W ubiegłym tygodniu minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że rozmawiał z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem o dostarczeniu przez USA pocisków dalekiego zasięgu. Kułeba wyraził wówczas nadzieję na pozytywną decyzję.

Obecnie Ukraina posiada tylko jedną amunicję kasetową dostarczoną przez USA. Prezydent Biden może ostatecznie odmówić lub opóźnić decyzję w sprawie transferu. Amunicja kasetowa jest zakazana przez ponad sto krajów. Rosja, Ukraina i USA nie podpisały Konwencji o broni kasetowej, która zakazuje produkcji, składowania, używania i przekazywania tej broni - zauważa agencja Reutera. Stany Zjednoczone przeznaczyły ponad 40 miliardów dolarów na pomoc wojskową dla Kijowa, odkąd Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę.

Wojna w Ukrainie. ONZ: Od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji w Ukrainie zginęło ponad 5 tys. cywilów

Minionej doby rosyjska armia przeprowadziła ponad 60 ataków powietrznych na terytorium Ukrainy - poinformował ukraiński sztab generalny. Rosyjska armia zaatakowała między innymi 12 dronami Shahed. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wszystkie urządzenia bezzałogowe. Lotnictwo ukraińskie przeprowadziło siedem ataków na skupiska rosyjskiego sprzętu, w tym na polowe bazy wojskowe. Zniszczono 12 sztuk artylerii, obóz wojskowy, skład amunicji oraz stanowisko dowodzenia.

Na froncie na wschodzie i na południu kraju doszło do 30 walk z armią agresora. Rosyjskie wojsko przeprowadziło liczne ostrzały miejscowości przyfrontowych, niszcząc infrastrukturę cywilną. Jak podał sztab ukraiński, Rosjanie atakowali między innymi w rejonie miejscowości Leoniwka w obwodzie czernihowskim, Iwaniwka w obwodzie charkowskim oraz Biłohoriwka w obwodzie ługańskim. "Okupanci nadal próbują przełamać obronę ukraińskich sił zbrojnych w rejonie miejscowości Nowosieliwske w obwodzie ługańskim, Orichowo-Wasyliwka i Kliszczijiwka w obwodzie donieckim" - napisała w komunikacie ukraińska armia.

Ukraińskie oddziały odparły ataki wroga w rejonie miejscowości Robotyno i Nowodaniłiwka w obwodzie zaporoskim. Ponad 10 miejscowości leżących blisko frontu zostało zaatakowanych w obwodzie chersońskim oraz w rejonie miasta Krzywy Róg w obwodzie dniepropetrowskim.

Jednocześnie Organizacja Narodów Zjednoczonych przedstawiła dane, z których wynika, że od początku września w Ukrainie w wyniku działań wojennych zginęło ponad 50 cywilów. Ponad 200 zostało rannych. Rosjanie codziennie za pomocą artylerii, rakiet i dronów atakują obiekty cywilne w miejscowościach położonych przy linii frontu, jak i w głębi kraju.

Jak wynika z raportu ONZ, od 1 do 10 września na wojnie w Ukrainie zginęło 55 cywilów, w tym jedno dziecko. Rany różnego stopnia odniosło 237 cywilów. Dziewięć z nich to dzieci. Zdecydowana większość przypadków to wynik stosowania przez Rosjan wybuchowej broni o dużym zasięgu rażenia, czyli rakiet i artylerii. Ogółem, od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji według ONZ w Ukrainie zginęło ponad 5 tysięcy cywilów, a niemal 22 tysiące odniosło rany. Organizacja zaznacza jednak, że prawdziwe liczby są znacznie wyższe, a dane są niepełne, ponieważ nie obejmują wielu terytoriów okupowanych - m.in. Mariupola, Siewierodoniecka i Popasnej, oraz tych, na których toczą się intensywne walki.