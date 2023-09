Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Maroku wzrosła do prawie 3000. Król zapowiedział zadośćuczynienia

Do trzęsienia ziemi w Maroku doszło w nocy z 8 na 9 września. Było to największy taki kataklizm od ponad stu lat. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w górach Atlasu Wysokiego. Ratownicy mają trudności z dotarciem do wielu wiosek - liczba ofiar może zatem wzrastać.

Maroko. Rośnie liczba ofiar trzęsienie ziemi

Liczba ofiar piątkowego trzęsienia ziemi w Maroku wzrosła do 2 862 - poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych. Władze podkreślają, że liczba ofiar może wzrosnąć. Nie wiadomo, jak wiele osób jest teraz pod gruzami, zwłaszcza w trudno dostępnych rejonach górskich.

Z popularnego wśród turystów Marrakeszu wyjechała część zagranicznych gości. Inni, którzy zostali, często koczują na ulicach, bo boją się wstrząsów wtórnych. Turyści opowiadają też o momencie, gdy zatrzęsła się ziemia. - Wybiegliśmy na ulice. Nagle wszędzie pojawił się gęsty dym. Było wielu ludzi, wszyscy krzyczeli i płakali. Ja też się bałam, bo to było straszne, zwłaszcza, jak się jest daleko od domu - przekazała jedna z hiszpańskich turystek.

- Poczuliśmy, że ziemia się trzęsie. To było przerażające. Wydawało nam się, że wszystko się za chwilę na nas zawali - dodał kolejny z turystów. Trzęsienie zniszczyło część zabytkowej starówki w Marrakeszu oraz miejscowy Meczet Księgarzy. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z miejskich kamer, pokazujące siłę trzęsienia ziemi w Maroku. Centrum geofizyczne Maroka przekazało, że trzęsienie ziemi miało siłę 7,2 w skali Richtera, natomiast według amerykańskiej służby geologicznej - 6,8, o czym pisaliśmy w Gazeta.pl.

Maroko. Kolejne kraje angażują się w pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi

W Maroku są już ekipy poszukiwawcze z Hiszpanii, a pracę mają wkrótce rozpocząć także ratownicy z Wielkiej Brytanii, Kataru oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te cztery kraje otrzymały od władz Maroka pozwolenie na przyjazd. Pomoc zaoferowała też Francja, ale rząd w Paryżu wciąż czeka na odpowiedź marokańskich władz.

Akcja poszukiwawcza jest jednak bardzo trudna, bo największe zniszczenia są w trudno dostępnych górach. Część ratowników i wolontariuszy przegrzebuje gruzowiska gołymi rękami, bo nie wszędzie może wjechać ciężki sprzęt. Marokańczycy masowo oddają też krew dla poszkodowanych.

Premier Maroka Aziz Akchanouch zapowiedział, że poszkodowani dostaną wsparcie finansowe od państwa. - Król wydał jasną decyzję o zadośćuczynieniu dla obywateli, którzy zostali dotknięci kataklizmem. Odszkodowania mają pozwolić ludziom na odbudowę swoich domów - powiedział. Czerwony Krzyż ocenia jednak, że odbudowa nie będzie łatwa i może zająć wiele lat.