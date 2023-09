Kim Dzong Un zmierza na spotkanie z Putinem. Na granicy widziano specjalny pociąg

Kreml przekazał w krótkim poniedziałkowym komunikacie, że północnokoreański przywódca Kim Dzong Un "w najbliższych dniach złoży oficjalną wizytę w Federacji Rosyjskiej". Jak dodano, wizyta odbędzie się na zaproszenie prezydenta Rosji Władimira Putina. Potwierdzenie dotyczące wizyty opublikowała również północnokoreańska agencja KCNA. Nie poinformowano jednocześnie, kiedy i gdzie ma dojść do spotkania obu polityków. Z medialnych doniesień wynika, że rozmowa ma mieć miejsce we Władywostoku, niewykluczone, że już we wtorek.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kirby przekazał pod koniec ubiegłego miesiąca, że Rosja prowadzi tajne rozmowy z Koreą Północną na temat zakupu amunicji i sprzętu wojskowego. Miałyby one być wykorzystywane podczas wojny w Ukrainie. I to właśnie tak kwestia ma być, według nieoficjalnych doniesień, poruszona w trakcie spotkania Kim Dzong Una i Władimira Putina.

- Negocjacje w sprawie dostaw broni między Rosją a Koreą Północną aktywnie postępują - mówił w sierpniu John Kirby. Jak dodał, głównym tematem rozmów jest zakup przez Rosjan amunicji artyleryjskiej. Wskazywał przy tym, że w zeszłym roku Pjongjang, mimo że temu zaprzeczał, dostarczył Grupie Wagnera pociski i rakiety dla piechoty.

Rosja. Spotkanie Kim Dzong Una i Władimira Putina

Ostatnia rozmowa twarzą w twarz Władimira Putina i Kim Dzong Una miała miejsce w kwietniu 2019 r. w Rosji. Przed dwoma miesiącami w Pjongjangu pojawił się z kolei szef MON Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu. Rozmawiał wtedy z północnokoreańskim przywódcą, przekazując mu wiadomość i podarunek od Putina.

Rosja będzie pierwszym państwem, które odwiedzi Kim Dzong Un od początku pandemii. 30 czerwca 2019 r. doszło do kolejnego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una. Donald Trump przekroczył granicę między państwami koreańskimi i jako pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych wszedł na terytorium Korei Północnej. Następnie przywódca Korei Północnej przeszedł na południową stronę granicy razem z Trumpem.