Obchody Dnia Moskwy w rosyjskim stylu. Władimir Putin niczym dyrygent: "Pozwalam na to!"

Władimir Putin wziął udział w uroczystości poświęconej obchodom 876. rocznicy założenia Moskwy. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej "Zaryadye". Politycy stali na tle telebimu, który przedstawiał moskiewski Plac Czerwony. Informacja o wydarzeniu pojawiła się w sobotę 9 września na stronie rządowej. - Tu bije serce naszego ogromnego, ukochanego kraju, który dziś stanowczo broni swojej suwerenności - mówił podczas uroczystości Putin, nawiązując do "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie. Jak dodał "Rosjanie są przyzwyczajeni do tego, że Moskwa wyznacza najwyższe możliwe standardy".

Kuriozalna uroczystość w Rosji. Putin: "Pozwalam na to!"

- Dzięki budowie licznych autostrad i węzłów drogowych, w rzeczywistości powstał zupełnie nowy szkielet drogowy Moskwy, a południowa rokada [obwodnica - red.] odciążyła obwodnicę Moskwy i centrum miasta - mówił Władimir Putin.

Tego samego dnia na stronie Kremla bowiem opublikowano informację o "otwarciu nowych obiektów infrastruktury transportowej w Moskwie". W uroczystości wziął udział nie tylko Władimir Putin, lecz także m.in. mer Moskwy Siergiej Sobianin. Putin i Sobianin nie byli jednak obecni podczas otwarcia danych odcinków drogowych i kolejowych, ale łączyli się online. - Drogi Władimirze, mamy już tradycję, kiedy z okazji Dnia Moskwy uruchamiamy duże projekty infrastrukturalne, nad którymi utrzymywałeś nadzór i przy których nam pomagałeś. Dzisiaj jesteśmy również gotowi do uruchomienia dużych projektów - mówił Siergiej Sobianin.

Pierwszym "dużym projektem" okazała się trasa "Aleja Bagration" czyli około 50-kilometrowa płatna autostrada. Po swoim przemówieniu mer spytał Jurija Szamałowa, szefa Gazfondu, czy jest "gotowy". Ten poprosił Putina przez krótkofalówkę, by pozwolił na uruchomienie trasy. - Naprzód! Pozwalam na to! - odpowiedział rosyjski przywódca.

W tym momencie autostradą ruszyły samochody rosyjskiej marki Moskwicz. Kolor pojazdów nie był przypadkowy, ponieważ miały one nawiązywać do barw obecnych na rosyjskiej fladze. Obok znajdowały się także ciężarówki oraz pracownicy w odblaskowych strojach i kaskach, którzy klaskali z entuzjazmem. Warto zaznaczyć, że samochodów i ciężarówek było niezbyt wiele.

Następnym projektem była trasa kolejowa. Oleg Biełezerow, prezes Zarządu Kolei Rosyjskich określił to przedsięwzięcie jako "wyjątkowe". - To najdłuższy projekt - 86 kilometrów. (...) Pozwólcie nam otworzyć ruch - prosił prezydenta Rosji. - Otwórzcie! Pozwalam na to! - odparł Putin. W tym momencie ruszyły dwa pociągi. W tym samym tonie otwarto jeszcze dwa projekty.

