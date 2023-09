Zmienił wygląd, by zmylić pościg. Policja z USA publikuje nowe zdjęcia zabójcy

Zobacz wideo "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk wymienia najważniejsze punkty

"W późnych godzinach wieczornych i nocnych Cavalcante był widziany w północnym obszarze hrabstwa Chester w pobliżu Phoenixville" - poinformowała policja stanowa Pensylwanii w niedzielę. Opublikowała też aktualne zdjęcie 34-latka, który uciekł z więzienia 31 sierpnia br. - informuje CNN. Cavalcante zmienił swój wygląd, co podkreślili policjanci. W tej chwili mężczyzna nie ma zarostu, który nosił wcześniej. Niewykluczone, że zgolił również włosy - na zdjęciu ma czapkę i kaptur naciągnięty na głowę. Ubrany jest w żółtą lub zieloną bluzę z kapturem, zielone spodnie więzienne i białe buty - opisała policja.

USA. Zmienił wygląd, by zmylić pościg. Policja publikuje nowe zdjęcia przestępcy z Pensylwanii

34-letni Danelo Cavalcante usłyszał wyrok dożywotniego więzienia za zabójstwo byłej partnerki w 2021 roku. Zrobił to w obecności jej dzieci. Cavalcante jest również poszukiwany w sprawie zabójstwa w 2017 roku w Brazylii, jego rodzinnym kraju - dodał jeden z amerykańskich urzędników, którego cytuje stacja.

Od 11 dni trwa pościg za skazanym. Do jego najnowszych zdjęć policja dodała informację, że mężczyzna porusza się fordem transitem z 2020 roku z rejestracją z Pensylwanii. KRadzież samochodu tego typu zgłoszono niedawno w okolicy. W całodobowej obławie na zbiega uczestniczy około 400 funkcjonariuszy. W akcji wykorzystują technologię termowizyjną, drony i psy tropiące. Władze używają też helikopterów i wozów patrolowych, a przez głośniki odtwarzają wiadomość nagraną przez matkę Cavalcante, która wzywa go do poddania się. Policja wyznaczyła nagrodę za informację, które doprowadzą do schwytania zabójcy - to 20 tysięcy dolarów.

