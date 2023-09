Zobacz wideo "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk wymienia najważniejsze punkty

Rosja rozmieściła wzdłuż granicy z Ukrainą 46 wyrzutni pocisków balistycznych Iskander, którymi atakuje obiekty infrastruktury cywilnej - poinformował wiceszef wywiadu wojskowego (HUR) Ukrainy, generał Wadym Skibicki, którego cytuje agencja Unian. - To właśnie z tej broni Rosja zaatakowała w sobotę Ukrainę, zarówno pociskami balistycznymi, jak i manewrującymi - powiedział Wadym Skibicki, przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony Ukrainy.

REKLAMA

Rosja uzbraja granicę z Ukrainą. Postawiła tam niemal 50 wyrzutni Iskander

Według niego "wróg dokonuje w ten sposób metodycznego niszczenia przede wszystkim cywilnych obiektów państwa ukraińskiego". Skibicki mówił o tym podczas konferencji w Kijowie. Wskazał, że Rosja intensywnie używa przeciw siłom ukraińskim lotnictwa, choć obawia się silnego ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej, który udowodnił swą skuteczność. System ten opiera się na najnowszym sprzęcie przekazanym Ukrainie przez zachodnich sojuszników.

Wiceszef ukraińskiego wywiadu przekazał, że "najaktywniejsze działania bojowe Rosja prowadzi na dwóch kierunkach: Kupiańsk-Łyman i Marjinka-Donieck, starając się zająć obwody doniecki i ługański na wschodzie Ukrainy w ich administracyjnych granicach".

Ukraińskie ministerstwo obrony oskarżyło Rosjan o zabicie pracowników organizacji humanitarnej

Kijów oskarżył siły rosyjskie o zabicie we wschodniej Ukrainie dwójki pracowników organizacji humanitarnej, Kanadyjczyka i Hiszpanki. Ich śmierć w pobliżu zniszczonego wojną miasta Bachmut nazwano "bolesną i nieodwracalną stratą". Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało, że zabici to: obywatelka Hiszpanii, Emma Igual, studentka Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i obywatel Kanady Anthony Ihnat. Oboje pracowali dla organizacji pozarządowej Road to Relief.

W oświadczeniu napisano też, że dwóch obywateli Niemiec pracujących dla grupy pomocowej zostało rannych w wypadku, do którego doszło we wschodnim obwodzie donieckim. Kijów podkreślił w oświadczeniu, że pracownicy organizacji humanitarnych działają w celu ograniczania szkód wyrządzonych ludności cywilnej objętej konfliktem, między innymi poprzez przeprowadzanie ewakuacji i dystrybucję pomocy humanitarnej. W lutym 33-letni amerykański lekarz Pete Reed zginął w pobliżu Bachmutu, gdy w jego pojazd uderzyła rakieta. W maju dziennikarz AFP Arman Soldin zginął w Chasiv Yar niedaleko Bachmutu w wyniku ostrzału rakietowego.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosjan na Kijów. Drony nadlatywały z różnych stron

W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie atakowali dronami bojowymi stolicę Ukrainy, Kijów. W mieście było słychać co najmniej pięć eksplozji. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że obrona przeciwlotnicza strąciła co najmniej 20 bezzałogowców, które nadlatywały nad stolicę z różnych stron. Rosjanie atakowali ukraińskie miasta dronami Shahed. Sztab generalny ukraińskich wojsk podaje, że z 32 maszyn udało się zestrzelić 25. Większość leciała w stronę Kijowa. Spadające odłamki dronów raniły w mieście jedną osobę i zniszczyły wiele samochodów.

***