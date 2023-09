Znalazła w parku prezent na swoje siódme urodziny. To prawdziwy diament

Zobacz wideo Protest przeciwników Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji PiS w Końskich

Amerykanka Aspen Brown swoje siódme urodziny uczciła z tatą i babcią odwiedzają park stanowy "Crater of Diamonds" w Arkansas, na południu Stanów Zjednoczonych. Jest to jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie zwiedzający mogą szukać prawdziwych diamentów w ich naturalnym, wulkanicznym środowisku. Odwiedzający park przeszukują 37-hektarowe pole, na którym doszło do erozji krateru wulkanicznego. Każda skała, minerał lub kamień należy do osoby, która dokonała odkrycia. Aspen z pewnością marzyła o jakimś wyjątkowym prezencie dla siebie. Nie zawiodła się.

USA. Wyjątkowy prezent urodzinowy siedmiolatka sama znalazła sobie w parku

"Odnaleziono wielki klejnot! Siedmioletnia Aspen Brown z Paragould odwiedziła 1 września park w Murfreesboro i wyszła ze złotobrązowym diamentem o masie 2,95 karata. Jest to drugi co do wielkości odnaleziony przez gościa parku klejnot i ustępuje miejsca jedynie 3,29-karatowemu brązowemu diamentowi odkrytemu w marcu" - poinformowały władze parku na Facebooku.

Siedmiolatka w czasie wizyty w parku nagle dostrzegła coś świecącego. Uradowana pobiegła do ojca, którego relację przytacza NBC News. - Zrobiło jej się gorąco i chciała usiąść na minutę, więc podeszła do dużych skał przy linii ogrodzenia. Następną rzeczą, którą znam, było to, że biegła do mnie, mówiąc: "Tato! Tata! Znalazłem jednego!" - relacjonował mężczyzna. Eksperci z Diamond Discovery Center na terenie parku potwierdzili autentyczność klejnotu i oszacowali, że ma około trzech karatów. Do publicznej wiadomości nie podano jednak wartości pieniężnej diamentu. Jego prawowita właścicielka na pamiątkę swoich urodzin nazwała klejnot swoim imieniem.

Cytowany przez amerykańskie zastępca kierownika parku w Arkansas opisał znalezisko. - Diament, który znalazła Aspen ma złotobrązową barwę i lśniący połysk. Jest to kompletny kryształ, bez pęknięć i z małą szczeliną po jednej stronie, powstałą podczas formowania się diamentu. [...] Jest to jeden z najpiękniejszych diamentów, jakie widziałem na przestrzeni ostatnich lat - podkreślił Waymon Cox.

