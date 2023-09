Głównodowodzący amerykańskiej armii o ukraińskiej ofensywie: Pozostało 30 dni

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA gen. Mark Milley powiedział w rozmowie z brytyjską telewizją BBC, że warunki pogodowe pozwolą Siłom Zbrojnym Ukrainy na prowadzenie ofensywy przez kolejnych 30-45 dni przed nadejściem jesieni. Przyznał też, że ofensywa przebiega wolniej, niż oczekiwano. Zaznaczył jednak, że nadal toczą się ciężkie walki, a Ukraińcy wykazują stały postęp.

Rozpoczęta latem kontrofensywa Kijowa, której celem jest wyzwolenie okupowanych przez Rosję terytoriów na Ukrainie, przyniosła na razie niewielkie efekty. - Są bitwy, które się nie zakończyły. Wojska nie zakończyły bojowej części działań - podkreślał głównodowodzący amerykańskiej armii w BBC. - Powiedziałem na samym początku tej [wojny], że będzie długa, powolna, trudna i powodująca wiele ofiar, i dokładnie tak jest - dodał generał Milley.

W tym samym wywiadzie admirał Sir Tony Radakin, szef sztabu obrony Wielkiej Brytanii, stwierdził, że według jego oceny Ukraina tę wojnę wygrywa. - To dlatego, że celem Rosji było ujarzmienie Ukrainy i oddanie jej pod kontrolę Rosji. Tak się nie stało i nigdy się nie stanie - przekonywał. Dodał, że Ukraina czyni postępy w walce o odzyskanie swojego terytorium, odzyskując 50 proc. gruntów zajętych przez Rosję.

Wojna w Ukrainie. Dmytro Kułeba o postępach ofensywy

Ukraińscy generałowie poinformowali w niedzielę, że wojskom udało się w ostatnich dniach wyzwolić spod rosyjskiej okupacji 1,5 km kwadratowych terytorium w okolicy miejscowości Robotyne na południu Ukrainy. Wyzwolenie ważnej strategicznie miejscowości Robotyne w obwodzie zaporoskim ukraińska armia potwierdziła 28 sierpnia. Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba przekazał, że otwiera to drogę armii w kierunku Tokmaku, a następnie do Melitopola i granicy z Krymem. W ocenie wielu zachodnich obserwatorów, m.in. ekspertów amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), zdobycie Robotyne może umożliwić Ukraińcom kontynuowanie natarcia na mniej zaminowanym, łatwiejszym do pokonywania terenie.

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki przekazał z kolei, że Rosja rozmieściła 46 wyrzutni Iskander wzdłuż granicy z Ukrainą. Zdaniem Skibickiego systemy te są używane do ataków na ukraińskie terytorium, niszczenia obiektów cywilnych. Szacuje, że rosyjska armia dysponuje co najmniej 270 pociskami balistycznymi i manewrującymi Iskander.

Ukraina: Nocny atak rakietowy Rosjan. Walki na wschodzie i południu

W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie atakowali ukraińskie miasta dronami Shahed. Sztab Generalny ukraińskich wojsk podaje, że z 32 bezzałogowców udało się zestrzelić 25. Większość leciała w stronę Kijowa. Spadające odłamki zniszczonych pocisków raniły w mieście jedną osobę i zniszczyły wiele samochodów. Prócz tego Rosja przeprowadziła 40 bombardowań i 38 ostrzałów z artylerii rakietowej. Celem większości ataków były miasta i osiedla, a także infrastruktura cywilna. Rosjanie ostrzeliwują przede wszystkim Zagłębie Donieckie i Zaporoże, powodując duże straty materialne.

Ukraińska armia kontynuuje obronę pozycji na wschodzie i operacje ofensywne na południu Ukrainy, wyzwalając terytoria, zagarnięte przez Rosjan. W sobotę doszło do ponad 30 starć. W okolicy Kupiańska, Łymanu i Bachmutu Rosjanie bezskutecznie próbowali przełamać ukraińską obronę. Trwają tam ciężkie walki. W rejonie Marjinki ukraińskie wojska odparły 15 ataków nieprzyjaciela. Według informacji sztabu Ukraińcy posuwają się naprzód w rejonie Melitopolu. W sobotę ukraińskie siły powietrzne zbombardowały 8 rejonów koncentracji rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Artyleria zniszczyła 3 rosyjskie stacje nasłuchowe, 6 dział, stanowisko obrony przeciwlotniczej i magazyn paliwowy.