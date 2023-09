Trzęsienie ziemi w Maroku. Dramatyczne relacje mieszkańców i turystów. "Myślałem, że moje łóżko odleci"

Co najmniej 632 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi w Maroku. Poinformowała o tym państwowa telewizja powołując się na dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Według tego samego źródła rannych zostało co najmniej 329 osób. Specjaliści oceniają, że może to być największy taki kataklizm od stu lat w Maroku.

4 twitter.com/BNONews/status/1700375459903438932 Otwórz galerię Na Gazeta.pl