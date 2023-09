Chińczyk porzucił syna w Korei Płd., bo chciał, by "dorastał w lepszym środowisku". Zostawił list

Zobacz wideo Co powoduje dramatyczny stan polskich rzek? Piotr Bednarek wyjaśnia

Obywatel Chin wybrał się w podróż na południowokoreańską wyspę Czedżu razem ze swoim 9-letnim synem - informuje "The Korea Times". 14 sierpnia zameldowali się w jednym z hoteli w mieście Seogwipo na południu wyspy. Kiedy trzy dni później skończyły im się pieniądze, nocowali pod gołym niebem, w parku. Po tygodniu 30-latek zniknął, zostawiając swoje dziecko bez opieki.

Porzucił syna w Korei, bo chciał, by "dorastał w lepszym środowisku"

Chłopiec szukał ojca, kiedy trafił na lokalnego urzędnik. Mężczyzna zaprowadził go na komisariat policji. Funkcjonariusze sprawdzili nagrania z monitoringu. Następnego dnia odnaleźli i aresztowali 30-latka.

Porzucając syna, mężczyzna zostawił list, w którym przepraszał dziecko:

Wychowywałem syna bez żony, w trudnej sytuacji ekonomicznej. Chciałem, aby dorastał w koreańskim domu dziecka, w lepszym środowisku niż w Chinach.

Podpisał się: "Nieudany ojciec". Ojciec przyznał się do winy i tłumaczył, że nie jest w stanie zapewnić synowi właściwej opieki. Miał nadzieję, że chłopiec będzie miał lepsze warunki życia w Korei. 9-latek trafił do ośrodka opiekuńczego w Czedżu, a niedługo później został odesłany do swoich krewnych w Chinach.

Obywatel Chin został oskarżony o naruszenie ustawy o opiece nad dziećmi - poinformowała w piątek południowokoreańska prokuratura okręgowa na wyspie Czedżu.