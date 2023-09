Trwają poszukiwania austriackiej pary, która zaginęła w Grecji podczas powodzi. Nowożeńcy spędzali tam swój miesiąc miodowy. Właściciel obiektu wynajętego przez Austriaków opowiedział o przebiegu tego zdarzenia.

Austriacy schronili się w bungalowie, który wynajęli na miesiąc miodowy. Zaginęli, gdy woda go porwała

Thanasis Samaras, właściciel obiektu, który nowożeńcy wynajęli na miesiąc miodowy, powiedział w rozmowie z BBC, że pochodząca z Grazu para schroniła się w bungalowie podczas ulewnego deszczu. Budynek znajdujący się w nadmorskim kurorcie Potistika został jednak porwany przez wezbraną wodę.

Samaras oraz goście przebywający w obiekcie udali się podczas opadów na wyżej położony teren i radzili Austriakom, by ci zrobili to samo. - Sytuacja była bardzo zła. W takiej chwili niezwykle trudno jest zdecydować, co należy zrobić - zauważył Thanasis Samaras. Greckie służby ratunkowe potwierdziły, że poszukują obecnie nowożeńców z Austrii.

Grecja. Ulewne deszcze wywołały powódź. Co najmniej cztery osoby nie żyją, ludzie są uwięzieni w domach

W powodziach, które nawiedziły Grecję, zginęły już co najmniej cztery osoby. Wielu mieszkańców środkowej części kraju zostało uwięzionych w swoich domach. Premier Kiriakos Mitsotakis powiedział, że Grecja "stoi w obliczu zjawiska niepodobnego do czegokolwiek, co widzieliśmy w przeszłości". Powódź jest spowodowana opadami deszczu o ogromnej skali. Pisaliśmy, że miejscami w ciągu jednego dnia spadło nawet 754 mm deszczu. Roczna norma opadów dla regionu Aten wynosi natomiast 400 mm.