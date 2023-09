Białoruś wycofuje się z Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych. "Rażące naruszenie"

W piątek poinformowano, że Białoruś chce zawiesić Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE) z Polską i Czechami. Projekt ustawy w tej sprawie został złożony w Izbie Reprezentantów - poinformował na portalu X Białoruski Hajun, grupa monitorująca ruchy wojsk białoruskich i rosyjskich od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Białoruś wycofuje się z Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych

Białoruskie ministerstwo obrony już wcześniej twierdziło, że strona polska, która modernizuje swoją armię i zwiększa jej liczebność, narusza postanowienia traktatu. Mińsk zarzucił również, że Polska nie przekazała informacji o swoich siłach zbrojnych w ramach porozumienia i zignorowała propozycje wznowienia dialogu w zakresie kontroli zbrojeń. Białoruś twierdzi, że zgodnie z traktatem liczba żołnierzy nie powinna przekraczać 234 tysięcy żołnierzy. "Zwiększenie liczebności Wojska Polskiego do 300 tysięcy, będzie rażącym naruszeniem aktu końcowego negocjacji w sprawie liczebności personelu konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie" - twierdzi strona białoruska.

Przypomnijmy, że w marcu 2023 roku Polska wycofała się z tego traktatu z Białorusią. "W związku z tym, że aktu agresji przeciwko Ukrainie w 2022 r. dokonała nie tylko Rosja, ale również Białoruś, ponieważ pozwala wojskom rosyjskim na wykorzystanie swojego terytorium oraz potencjału wojskowego dla dokonywania agresji przeciwko Ukrainie, niemożliwa stała się współpraca z Białorusią na podstawie Traktatu CFE" - przekazała wówczas Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Rosja wypowiedziała Traktat CFE. Putin popisał odpowiednią ustawę

W maju tego roku Władimir Putin złożył wniosek o wypowiedzenie Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Duma Państwowa w trybie przyspieszonym przegłosowała wypowiedzenie europejskiej umowy. Ostatecznie 29 maja Putin podpisał niezbędną do tego ustawę. - Nie powinno być żadnych bezpośrednich konsekwencji, ponieważ w rzeczywistości był to już martwy mechanizm i to nie z winy Rosji. W tym przypadku strona rosyjska po prostu dostosowała się do stanu faktycznego - przekonywał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow stwierdził, że udział w traktacie jest sprzeczny z interesami bezpieczeństwa Rosji. W swojej argumentacji posłużył się przykładem wstąpienia Finlandii do NATO w kwietniu 2023 roku, co według Rosji, stwarza "realną perspektywę pojawienia się amerykańskich wojsk na fińskim terytorium", graniczącym z Rosją. Warto jednak zauważyć, że już w 2007 roku Rosja ogłosiła "zawieszenie" w traktacie i przestała dostarczać wymaganych przez niego informacji.

Traktat został podpisany w 1990 roku w Paryżu. Nakładał on między innymi limity ilościowe na uzbrojenie ofensywne, a także stwarzał mechanizm wzajemnej kontroli, który polegał na obowiązkowych inspekcjach czy notyfikacjach. W ramach umowy kraje, które podpisały umowę, zobowiązały się między innymi do "powstrzymywania się we wzajemnych stosunkach, jak również w stosunkach międzynarodowych w ogóle, od groźby użycia lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niepodległości politycznej jakiegokolwiek państwa lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych". Traktat miał między innymi zapobiec wszelkim konfliktom zbrojnym w Europie.