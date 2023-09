Rosja. Pożar fabryki sprzętu wojskowego. W Moskwie słychać było eksplozje

W Briańsku (Rosja) doszło do silnego pożaru jednej z najważniejszych fabryk produkującej sprzęt wojskowy. Poinformował o tym doradca ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko w mediach społecznościowych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że powodem był atak dronów.

REKLAMA

Zobacz wideo Rosyjskie flagi i zdjęcia Putina. Bośniaccy Serbowie wyrazili poparcie dla Rosji podczas demonstracji

Rosja. Pożar w jednej z największych fabryk mikroelektroniki. W Moskwie słychać było eksplozje

Anton Heraszczenko zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z pożaru, do którego doszło w fabryce mikroelektroniki w Briańsku. To jedno z największych rosyjskich przedsiębiorstw produkujących mikroelektronikę. Według portalu ukrinform.net firma produkuje komponenty do systemów przeciwlotniczych Pantsir i Iskanderów. Fabryka ta została wcześniej zaatakowana w nocy 30 sierpnia. Rosyjskie Ministerstwo Obrony stwierdziło, że system obrony powietrznej działający w Briańsku przechwycił dwa drony, z których jeden został zniszczony w powietrzu, co miało spowodować jego uderzenie w budynek i w rezultacie pożar.

Z doniesień portalu RBC Ukraina wynika, że pożar wybuchł także w nocy z 7 na 8 września w pobliżu budynku Federalnej Służby Celnej w Moskwie, nad którym unosił się dym, a zdarzeniu towarzyszyły odgłosy eksplozji. Płonęły również magazyny przy ulicy Kusowskiej, które znajdują się w pobliżu budynku Urzędu Celnego. Ogień miał zająć obszar wynoszący łącznie 800 m2. Strażacy ugasili pożar o godzinie 2:20. Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane, nie ma także informacji na temat ewentualnych ofiar lub rannych. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać akcję straży pożarnej.

Pożary w Moskwie. W ostatnim czasie płonęło wiele fabryk i magazynów

W ostatnim czasie w Rosji dochodziło do wielu pożarów. Według doniesień portalu RCB Ukraina 4 września w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że zapaliły się magazyny przy stacji Leningrad. Natomiast w połowie sierpnia doszło do eksplozji w Zagorskich Zakładach Optyczno-Mechanicznych w obwodzie moskiewskim, w wyniku której prawdopodobnie zginęło ponad 10 osób.

Pożar wybuchł również 21 sierpnia w magazynie farb i lakierów, znajdującym się w Nogińsku pod Moskwą. Ogień pojawił się także 3 sierpnia w liczącym ok. 2 tys. metrów kwadratowych magazynie w Odincowie w obwodzie moskiewskim. Obszar znajduje się kilka kilometrów od rezydencji prezydenta Rosji Władimira Putina w Nowo Ogariowie.