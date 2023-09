Zobacz wideo Joanna Scheuring-Wielgus: Karanie za marihuanę jest niezrozumiałe

Chorwackie i czeskie portale informują o zakończonej szczęśliwie akcji ratunkowej w okolicach Makarskiej w Chorwacji, w wyniku której uratowano matkę z dwójką małych dzieci w wieku 3 i 5 lat oraz mężczyznę. W odległości około 2 km od brzegu, przed portem w Promajnie, Polak Andrzej Błaszczak i Chorwat Ante Ćapin dotarli do kobiety i jej dwóch córek, które były na desce z wiosłem (SUP). Tak daleko w głąb morza wyniósł je silny wiatr.- Leżeliśmy na plaży, gdy pojawił się mężczyzna, który panikował, łapał się za głowę, bo w niebezpieczeństwie znalazła się jego żona i córki - relacjonował Chorwat w rozmowie z portalem Makarska-Danas.

Dramatyczna akcja ratunkowa w Chorwacji. Polak uratował rodzinę z Czech. "Baliśmy się o siebie"

Był niebezpieczny, silny wiatr i baliśmy się o siebie

- powiedział uczestnik akcji ratunkowej Kiedy Polak i Chorwat dotarli łodzią motorową do kobiety z dziećmi, w ich pobliżu był również turysta ze Słowacji w kajaku. - Kiedy zbliżyliśmy się do nich, szybko przenieśliśmy ich do łodzi motorowej i powoli przebiliśmy się przez wysokie fale z powrotem do portu - relacjonował Andrzej Błaszczak, przyznając, że powrót był bardzo trudny. - Całe szczęście, że młoda Czeszka z Pragi zachowała zimną krew w tej trudnej sytuacji i utrzymała równowagę na desce i przytuliła obie dziewczynki - dodał Chorwat. Szczęśliwy Czech, mąż i ojciec uratowanych, wręczył ratownikom butelkę wina jako podziękowanie za ratunek dla najbliższych.

