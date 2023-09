Sąd Najwyższy w Donieckiej Republice Ludowej (DRL) - czyli państwie utworzonym w 2014 roku przez prorosyjskich separatystów na terytorium Ukrainy, anektowanym 2022 roku przez Rosję - skazał ukraińskiego jeńca. Kostiantyn Syczak spędzi 26 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze - podała w czwartek (7 września) "Nowaja Gazieta".

Rosjanie oskarżyli Ukraińca o zbrodnie w Mariupolu

Kostiantyn Syczak został oskarżony przez sąd DRL o użycie zabronionych środków i metod w konflikcie zbrojnym, w tym usiłowanie zabójstwa oraz morderstwo na ludności cywilnej okupowanych terytoriów. Zdaniem rosyjskich władz uczestniczył w zabójstwie cywilów w Mariupolu w marcu 2022 r. (miasto zostało zajęte przez okupantów dwa miesiące później). Miał on wraz z innymi obecnymi na miejscu żołnierzami otrzymać rozkaz utrzymania władzy w mieście "za wszelką cenę". Warto podkreślić, że Syczak był wówczas kierowcą i sanitariuszem w batalionie 12. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy.

Zdaniem Rosjan, mężczyzna oddał dwa strzały w stronę samochodów oklejonych białymi taśmami na lusterkach i drzwiach (oznakowanie świadczy o obecności ludności cywilnej). "W pierwszym przypadku jeden z mężczyzn został ranny, w drugim trzech cywilów zginęło na miejscu" - przekazał w oficjalnym komunikacie Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Oskarżony rzekomo przyznał się do winy i okazał skruchę.

Przypomnijmy, bitwa o Mariupol trwała od 24 lutego do 20 maja 2022 roku. Rosjanie zastosowali strategię totalnego terroru. Działania doprowadziły miasto do stanu katastrofy humanitarnej. Okupanci celowo niszczyli infrastrukturę cywilną - magazyny żywności oraz leków, wieże operatorów telefonii komórkowej, linie energetyczne, przepompownie i główne wodociągi. - Popełniono największą zbrodnię wojenną XXI wieku. To jest nowy Babi Jar. Hitler zabijał Żydów, Romów i Słowian. A teraz Putin niszczy Ukraińców. Zabił już dziesiątki tysięcy cywilów w Mariupolu. To wymaga silnej reakcji całego cywilizowanego świata. Wszyscy muszą powstrzymać ludobójstwo - mówił wówczas mer miasta Wadym Bojczenko.

Rosyjski sąd masowo wydaje wyroki ws. ukraińskich jeńców

To kolejny przypadek tak wysokiego wyroku wydanego na ukraińskiego jeńca przez sąd DRL. Kilka dni temu Maksym Owczarenko został skazany na 22 lata więzienia. Mężczyzna był żołnierzem 1. kompanii 74. samodzielnego batalionu zwiadowczego ukraińskich sił zbrojnych. Z kolei w sierpniu br. sąd w okupowanym Doniecku wydał wyrok 25 lat pozbawienia wolności ws. Andrija Bohdana, żołnierza z pułku Azow. Najwyższą dotychczasową karę nałożono na wojskowego z tej samej ukraińskiej jednostki - Ołeksija Kyrkałowa, który w maju br. został skazany na dożywocie.