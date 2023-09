Jak podaje "Independent", pochodzący z Wielkiej Brytanii Ben Needham zaginął na greckiej wyspie Kos w lipcu 1991 roku. Ostatni raz widziano go, jak bawi się na farmie swoich dziadków. Wówczas jego mama była w pracy w hotelu. Około 14:30 dziadkowie zauważyli, że Ben zniknął. Gdy w okolicy nie udało się go znaleźć, rodzina zgłosiła zaginięcie Bena na policję. Początkowo to właśnie bliscy chłopca byli w gronie podejrzanych, co opóźniło powiadomienie o zaginięciu dwulatka lotnisk i przepraw promowych. Po 11 dniach poszukiwań szef policji stwierdził, że służby przeszukały każdy zakątek wyspy, nie znajdując po dziecku żadnego śladu. Sprawa zaginięcia Bena stała się więc "wielką tajemnicą". Ostatecznie uznano, że dwulatek został porwany i wywieziony z Grecji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Zaginięcie dwuletniego Bena. Matka chłopca doszukała się podobieństw do dziecka, którego ciało znaleziono w Niemczech

Po 30 latach brytyjska policja sprawdzi, czy wyłowione rok temu z Dunaju w Niemczech ciało dziecka może należeć do Bena. Jak pisaliśmy, zwłoki były owinięte folią i obciążone płytą chodnikową. Śledczym nie udało się ustalić, jak długo ciało przebywało w wodzie. Z badań wynika jednak, że chłopiec mógł mieć od pięciu do sześciu lat, mieć około 110 cm wzrostu ważyć 15 kilogramów. Miał też brązowe włosy i grupę krwi 0 - o ustaleniach tych poinformował Interpol w "czarnym komunikacie". Do oświadczenia dodano także rekonstrukcję twarzy dziecka.

O nocie Interpolu policję w South Yorkshire powiadomiła matka Bena, Kerry Needham, która nie przestała szukać dziecka. Zrekonstruowana twarz, jej zdaniem, jest bardzo podobna do twarzy jej zaginionego dziecka. "Jesteśmy świadomi doniesień o znalezieniu ciała w Niemczech. Analizujemy raporty i w tej chwili nie mamy żadnych dalszych aktualizacji" - przekazała mediom w raporcie policja z South Yorkshire.

- Cieszę się, że się tym zajmują. Należy zbadać i wykluczyć każdą możliwość. Mam nadzieję, że pewnego dnia ujawniona zostanie informacja, która odkryje prawdę - powiedziała Kerry w rozmowie z "The Mirror".

Interpol rozesłał zdjęcie tajemniczego chłopca do 195 krajów. Sekretarz generalny tej organizacji, Jurgen Stock, dodał, że "ktoś gdzieś wie coś o tym chłopcu, dlatego tak ważne jest publiczne ujawnienie pewnych szczegółów". - Bez względu na to, czy był ofiarą handlu ludźmi, uprowadzenia czy przemocy, jesteśmy zobowiązani zmobilizować wszystkie siły policyjne INTERPOLU, aby go zidentyfikować i pomóc śledczym rzucić światło na jego śmierć - przekazał.