Albański premier opowiedział żart o Putinie. Głównym bohaterem Prigożyn

28 i 29 sierpnia w Bledzie odbyło się Forum Strategiczne (BSF). To cykliczna konferencja wysokiego szczebla współorganizowana przez rząd Słowenii. Ambasador Polski w Słowenii Krzysztof Olendzki uczestniczył w panelu dotyczącym siły solidarności w kontekście wojny w Ukrainie. W czasie tej debaty premier Albanii pokusił się o żart, który rozbawił publiczność.

"Zadzwoniłem do rodziny Prigożyna złożyć kondolencje, a samolot jeszcze nie wystartował"

- Nie wiem, czy słyszeliście, ale Rosja rozważa ujednolicenie swoich stref czasowych, bo istnieje dziewięciogodzinna różnica pomiędzy jedną stroną kraju a drugą. Wtedy rosyjski premier poszedł do Władimira Putina i mówi: Jest problem. Moja rodzina była na wakacjach i zadzwoniłem do nich, aby powiedzieć im dobranoc, a był już ranek i byli na plaży - rozpoczął swój dowcip albański premier.

- Zadzwoniłem do Olafa Scholza złożyć mu życzenia urodzinowe, ale on powiedział, że będą następnego dnia. Zadzwoniłem do Xi Jinpinga życzyć mu szczęśliwego Nowego Roku, ale on odpowiedział mi, że wciąż mają stary. Putin mu odpowiedział: Tak, mnie też się do przytrafiło. Zadzwoniłem do rodziny Jewgienija Prigożyna, aby złożyć im kondolencje, ale jego samolot jeszcze nie wystartował - zakończył Rama.

Dowcip wywołał salwę śmiechu wśród uczestników panelu liderów krajów bałkańskich.

Katastrofa samolotu Prigożyna

Do katastrofy prywatnego odrzutowca Embraer Legacy 600C, który należał do Jewgienija Prigożyna, doszło 23 sierpnia w obwodzie twerskim pod Moskwą. Wszystkie osoby na pokładzie (czyli siedmiu pasażerów i troje członków załogi) zginęły. W sprawie ruszyło dochodzenie. W niedzielę (27 sierpnia) Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej przekazał informacje o jego pierwszych wynikach. Potwierdzono, że lider wagnerowców zginął na pokładzie samolotu.

Kreml poinformował w ubiegłym tygodniu, że możliwe jest, że za katastrofę odpowiadają osoby "trzecie".

