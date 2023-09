Meksyk. Sąd Najwyższy dekryminalizuje aborcję. Kary za przerwanie ciąży niekonstytucyjne

Jak donosi Reuters, w środę Sąd Najwyższy Meksyku obalił federalne prawo kryminalizujące aborcję. Potwierdził tym samym wcześniejsze orzeczenie, że sankcje karne za aborcję są niezgodne z konstytucją i zezwolił systemowi opieki zdrowotnej na świadczenie usługi.

Meksyk. Sąd Najwyższy zalegalizował aborcję we wszystkich stanach

Orzeczenie Sądu Najwyższego zwiększy dostęp do aborcji w całym Meksyku. Decyzja oznacza także znaczące zwycięstwo zwolenników praw aborcyjnych w kraju, w którym dominuje wyznanie rzymskokatolickie - zauważa Reuters. Sąd Najwyższy Meksyku stwierdził, że odmowa możliwości przerwania ciąży narusza prawa kobiet. - W przypadku gwałtu żadna dziewczyna nie może zostać zmuszona do zostania matką - ani przez państwo, ani przez rodziców, ani przez opiekunów - powiedział prezes Sądu Najwyższego Arturo Zaldívar, którego cytuje BBC. - W tym przypadku naruszenie praw jest poważniejsze, nie tylko ze względu na status ofiary, ale także ze względu na wiek, co sprawia, że konieczne jest przeanalizowanie tej kwestii z perspektywy najlepszego interesu nieletnich - dodał.

- Wiele kobiet nie wie, że ma takie prawo, ponieważ władze lokalne nie przeprowadziły kampanii informacyjnych na ten temat - powiedziała w rozmowie z agencją AFP działaczka na rzecz praw kobiet Sara Lovera, dodając, że decyzja sądu jest ważna.

Aborcja w Ameryce Łacińskiej. Kraje zaczynają liberalizować prawo aborcyjne

BBC zauważa, że wyrok zapadł dwa lata po tym, jak sąd przychylił się do sprzeciwu wobec obowiązującego prawa w północnym stanie Coahuila. Orzekł on wówczas, że sankcje karne za przerywanie ciąży są niezgodne z konstytucją. Od tego czasu meksykańskie stany i rząd federalny powoli uchylały zmiany w kodeksach karnych. Aguascalientes stał się dwunastym stanem Meksyku, który zdekryminalizował aborcję w sierpniu, zaś miasto Meksyk zrobiło to już w 2007 roku.

W Ameryce Łacińskiej obserwuje się tendencję do liberalizacji prawa aborcyjnego, co określa się mianem "zielonej fali". Aborcja z wyboru jest legalna w Kolumbii, na Kubie, w Urugwaju i Argentynie. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy w ubiegłym roku zniósł krajowe prawo do aborcji, a prawie połowa z 50 stanów drastycznie ograniczyła dostęp do niej. Całkowity zakaz aborcji obowiązuje w Salwadorze, Hondurasie, Nikaragui, na Haiti i w Republice Dominikańskiej.