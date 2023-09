USA ogłaszają kolejny pakiet pomocy wojskowej. Ukraina dostanie pociski z zubożonym uranem

W środę Waszyngton ogłosił 46. pakiet pomocowy dla Kijowa. Ogłaszając pakiet, rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre podkreśliła, że dodatkowe uzbrojenie pomoże Ukrainie bronić się przeciwko niesprowokowanej brutalnej rosyjskiej agresji. "USA będą w dalszym ciągu współpracować ze swoimi sojusznikami i partnerami, aby zapewnić Ukrainie zdolności umożliwiające zaspokojenie jej bezpośrednich potrzeb na polu walki i wymogów w zakresie długoterminowej pomocy w zakresie bezpieczeństwa" - przekazał z kolei amerykański Departament Obrony.

USA. Ogłoszono kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy

Poza pociskami do czołgów Abrams najnowszy pakiet pomocy wojskowej USA dla Ukraińców zawiera sprzęt wspierający ukraińskie systemy obrony powietrznej, dodatkową amunicję do systemów rakietowych HIMARS, pociski artyleryjskie 155 mm i 105 mm, a także pociski do moździerzy. Ukraina otrzyma także pociski rakietowe TOW, systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4 oraz ponad 3 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej. W skład pakietu wchodzą także taktyczne systemy nawigacji powietrznej, systemy bezpiecznej łączności, części zamienne i inny sprzęt polowy. Ogłoszenie nowego pakietu pomocowego dla Ukrainy nastąpiło podczas wizyty w Kijowie amerykańskiego dyplomaty Antony'ego Blinkena. Sekretarz stanu USA przybył do ukraińskiej stolicy z oficjalną wizytą w środę. - Ta nowa pomoc pomoże ją podtrzymać i nadać jej dalszy impet - mówił w Kijowie Blinken.

Kwestia amunicji z zubożonym uranem wzbudza kontrowersje na arenie międzynarodowej. Jak zauważa BBC, Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego stwierdził, że narażenie na zubożony uran nie powoduje znaczących zatruć. Jednak inny organ ONZ - Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - twierdzi, że może istnieć ryzyko napromieniowania osób, które mają do czynienia z fragmentami pocisków ze zubożonym uranem. Wielka Brytania wysłała już amunicję z zubożonym uranem do Ukrainy na początku tego roku. Jednak będzie to pierwsza amerykańska dostawa tej amunicji.

Reuters donosi, że rosyjska ambasada w Waszyngtonie potępiła decyzję Amerykanów i określiła jako "wskaźnik nieludzkości", dodając, że "Stany Zjednoczone łudzą się i odmawiają zaakceptowania niepowodzenia tak zwanej kontrofensywy ukraińskiej armii".

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Odessę

Tymczasem w nocy ze środy na czwartek zaatakowali Odessę w południowej Ukrainie. Na miasto spadły drony szturmowe typu Szahed. Jedna osoba została ranna. W wyniku nalotu uszkodzone zostały obiekty infrastruktury cywilnej i portowej oraz budynek administracyjny. To już czwarty rosyjski atak w dzielnicy Izmail w ciągu ostatnich pięciu dni.