Nastolatek z Massachusetts zmarł nagle po zjedzeniu czipsa posypanego najostrzejszą papryką na świecie w ramach popularnego w mediach społecznościowego wyzwania "One Chip Challenge". Jak pisze "Inside Edition", zadebiutowało ono kilka lat temu, a udział wzięli w nim nawet celebryci. Tekst ten publikujemy w ramach ostrzeżenia i zalecamy z dużą ostrożnością podchodzić do wszelkich wyzwań popularnych w Internecie.

REKLAMA

Zobacz wideo W ramach zajęć zgodzili się, by potraktowano ich gazem pieprzowym. Szybko pożałowali

USA. 14-latek wziął udział w wyzwaniu i zjadł wyjątkowo pikantnego czipsa. Kilka godzin później zmarł

Wyzwanie "One Chip Challenge" polega na zjedzeniu wyjątkowo pikantnego czipsa marki Paqui, a następnie odczekaniu możliwie jak najdłużej przed zjedzeniem lub wypiciem czegoś innego. 14-letni Harris Wolobah, uczeń drugiej klasy szkoły średniej w Worcester, czipsem miał zostać poczęstowany przez szkolnego kolegę - pisze "National Post". Po spożyciu przekąski chłopiec źle się poczuł. Uskarżał się na silny ból brzucha, a szkolna pielęgniarka zaalarmowała matkę nastolatka. Po powrocie do domu Harris stracił przytomność. Został zabrany do szpitala, jednak zmarł.

Rodzina opublikowała zbiórkę na portalu Go Fund Me, by zebrać środki na pogrzeb chłopca. "Ból, którego doświadcza nasza rodzina, jest niewyobrażalny. Harris był światłem, które rozświetlało pokój swoją obecnością i subtelnym urokiem. Był inteligentnym, ekscentrycznym i niesamowicie utalentowanym młodym człowiekiem, który kochał gry wideo i grę w koszykówkę!" - czytamy.

Matka chłopca uważa, że jej syn zamiast do domu, powinien być wysłany ze szkoły prosto do szpitala. Wyniki sekcji zwłok chłopca nie zostały jeszcze ujawnione, ale kobieta przestrzega innych przed braniem udziału w "One Chip Challenge".

NBCB Boston podaje, że w ubiegłym roku niektórzy dyrektorzy szkół w Kalifornii wydali ostrzeżenie dotyczące wyzwania, po tym, jak u kilku uczniów wystąpiły niepożądane reakcje po zjedzeniu czipsa, a niektórzy z nich trafili do szpitala. "Inside Edition" dodaje natomiast, że w 2017 roku lokalny prezenter wiadomości zwymiotował na antenie po zjedzeniu czipsa.

Wyzwanie "One Chip Challenge". Już wcześniej uczniowie trafiali do szpitala po zjedzeniu pikantnej przekąski

Firma Paqui wydała w 2022 roku oświadczenie, w którym podkreśliła, że kwestie bezpieczeństwa traktuje poważnie, a ich produkty są "odpowiednio oznaczone" z wyraźnymi informacjami o alergenach i bezpieczeństwie. Produkt nie powinien być spożywany przez osoby nieletnie, kobiety w ciąży, osoby cierpiące na pewne schorzenia czy wrażliwe na pikantne potrawy. Na stronie producenta możemy przeczytać ostrzeżenie, które zaleca, by w przypadku "wystąpienia trudności w oddychaniu, omdleń lub przedłużających się nudności", szukać pomocy medycznej. Dodatkowo producent zaleca, by po dotknięciu czipsa dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i nie dotykać oczu ani innych wrażliwych miejsc ciała.