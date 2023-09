Australijski Urząd ds. Bezpieczeństwa na Morzu (AMSA) poinformował w środę (6 wrze郾ia) o akcji ratowniczej przeprowadzonej na Morzu Koralowym. Trzy osoby płynące na pokładzie dmuchanego katamaranu zostały zaatakowane przez rekiny.

Australia. Rekiny zaatakowały rosyjski katamaran. Marynarzy udało się uratować

AMSA podaje, że dziewięciometrowy dmuchany katamaran płynął z Vanuatu w Oceanii do australijskiego Cairns. W wyniku ataku rekinów uszkodzone zostały oba kadłuby statku. Na jego pokładzie znajdowało się dwóch Rosjan oraz obywatel Francji. Mężczyźni (w wieku od 28 do 64 lat) zostali ewakuowani. - Byli bardzo szczęśliwi, że zostali uratowani, w czwartek mają przybyć do miasta Brisbane w Australii. - Wszyscy są cali i zdrowi - powiedział kierownik dyżurny w centrum reagowania Joe Zeller w rozmowie z Associated Press.

Zeller podkreślił także, że mężczyzn ocaliła sygnalizacja awaryjna GPS, która umożliwiła ratownikom szybkie określenie lokalizacje katamaranu i sprawne zorganizowanie akcji ratunkowej. - Ale motywacje rekinów nie są jasne - podkreślił Zeller. Jego zdaniem istnieje wiele możliwych powodów ataku.

Rosjanie próbowali opłynąć świat śladami rosyjskich odkrywców. Zaatakowały ich rekiny

Rosyjscy marynarze byli na wyprawie dookoła świata śladami rosyjskich odkrywców od 1 lipca 2021 roku. Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne opisywało ich wyprawę jeszcze pod koniec sierpnia. 18 sierpnia zakotwiczyli swój katamaran w Porcie Vila na Vanuatu na dziesięć dni. "Załodze udało się (przez ten czas - red.) nie tylko odpocząć, ale także podreperować swój statek. Zaplombowano pęknięcia kadłuba, wzmocniono hermetyczne uszczelnienie namiotu, wzdłuż dziobu umieszczono cztery dwumetrowe pręty, by mogli czuć się pewniej na wysokich falach. Naprawiono też takielunek i sprzęt wędkarski" - czytamy we wpisie towarzystwa. Podczas przeglądu katamaranu znaleziono wówczas wiele śladów ugryzień mały rekinów cygarowych. "Dobrze, że nie mają wystarczającej siły, by przegryźć gęsty materiał" - pisano wówczas.

Jak czytamy, "Międzynarodowy projekt Tomskiego Oddziału Regionalnego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego "Podążając ścieżkami rosyjskich odkrywców" poświęcony jest 1921. rocznicy urodzin Krusenstern i 250. rocznicy odkrycia Antarktydy przez rosyjskich żeglarzy".