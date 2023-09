Rosjanie obkładają samoloty oponami? Media podają zaskakujące wyjaśnienie

Zobacz wideo Kandydowanie z jednej listy z Bąkiewiczem? "Czuję się komfortowo"

Opony samochodowe na samolotach bojowych mają stanowić prowizoryczną osłonę przed atakami ukraińskich dronów, które w ostatnim czasie znacząco zwiększyły skuteczność w nalotach na lotniska wojskowe w Rosji - informuje CNN. Amerykańska stacja opublikowała zdjęcia satelitarne z bazy lotniczej Maxar Engels, głęboko w Rosji, które pokazują dwa bombowce strategiczne Tu-95 z oponami samochodowymi na płatowcach" (część samolotu ze skrzydłami).

Rosjanie bronią się niekonwencjonalnie przed ukraińskimi dronami. Używają opon

Dziennikarze podkreślają, że nie mogą wskazać jednoznacznej przyczyny, dlaczego opony zostały umieszczone na samolocie. Cytowani analitycy twierdzą zaś, że "może to być prymitywna próba nie tylko dodania kolejnej warstwy ochrony przed ukraińskimi dronami, lecz także zmniejszenia widoczności samolotu, szczególnie w nocy".

Może to zmniejszyć sygnaturę termiczną dla odsłoniętych strategicznych aktywów lotniczych umieszczonych na płytach postojowych lotniska, ale nadal będą one widoczne w kamerach na podczerwień

- wytłumaczył Francisco Serra-Martins z firmy produkującej drony One Way Aerospace, wykorzystywane między innymi przez siły ukraińskie. Amerykańscy dziennikarze przypominają, że w ostatnich tygodniach Ukraina coraz śmielej atakuje strategiczne cele wewnątrz Rosji poprzez ataki lotnicze, nawet jeśli cierpi z powodu ataków na własne miasta. To, zdaniem ekspertów, rozpoczyna nową fazę konfliktu "zdefiniowaną przez widoczne wysiłki Kijowa, aby zmniejszyć wewnętrzne rosyjskie poparcie dla wojny".

Ukraina: Rosjanie rakietami atakowali Kijów, a dronami obwód odeski

W nocy z wtorku na środę Rosjanie rakietami zaatakowali Kijów, a dronami bojowymi obwód odeski Wszystkie pociski lecące na ukraińską stolicę zostały strącone. Drony Shahed uderzyły w cele na południu kraju, powodując zniszczenia. Są także ofiary. Rosjanie w kierunku Kijowa wystrzelili 7 rakiet typu Ch-101 i Ch-555, a także balistyczną rakietę "Iskander". Nie doleciały one do celu - zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą. Odłamki rakiety spadły pod Kijowem na jedno z przedsiębiorstw, powodując pożar. Z 25 wypuszczonych przez Rosjan dronów kamikadze - Shahed udało się zestrzelić 15. Władze obwodu odeskiego poinformowały o trafieniu dronów w cele w rejonie miasta Izmaił, w którym znajduje się port zbożowy na rzece Dunaj. Uszkodzono infrastrukturę portową i rolniczą, w tym elewatory. Co najmniej jedna osoba zginęła. Rosjanie od lipca, czyli od czasu zerwania umowy zbożowej, atakują ukraińskie porty i inne obiekty służące do transportu, oraz magazynowania ziarna.