Antony Blinken z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wcześniej rozmawiał z szefem polskiego MSZ

Jak podała Ukraińska Prawda, w środę 6 września rano poinformowano, że Antony Blinken przyjechał do Kijowa. Ukraińska telewizja ITCV podała, że przybył tam przed południem. Już we wtorek spekulowano na temat przyjazdu amerykańskiego polityka do Ukrainy, lecz on sam oficjalnie zaprzeczał tym doniesieniom.

Niezapowiedziana wizyta sekretarza stanu USA w Ukrainie. Antony Blinken w Kijowie

W sieci pojawiło się między innymi nagranie ze "spotkania" Blinkena z Patronem (z jęz. ukraińskiego: pocisk, nabój) psem, który zebrał już ponad 250 min podłożonych przez rosyjską armię.

Antony Blinken wizytuje Ukrainę po raz trzeci od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. Amerykański polityk odwiedził kraj w kwietniu i wrześniu ubiegłego roku.

Rau rozmawiał z Blinkenem. "Fundament silnych stosunków transatlantyckich"

Sekretarz stanu USA rozmawiał również z polskim ministrem spraw zagranicznych. Bieżące polsko-amerykańskie współdziałanie w powstrzymywaniu rosyjskiego imperializmu, wsparcie dla Ukrainy oraz wzmocnienie potencjału odstraszania NATO na wschodniej flance Sojuszu - to główne tematy rozmowy ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua z amerykańskim sekretarzem stanu.

Szefowie dyplomacji Polski i USA rozmawiali telefonicznie w związku z podróżą sekretarza Antonego Blinkena do Kijowa. "Sojusz polsko-amerykański jest fundamentem silnych stosunków transatlantyckich" - napisał na portalu X Zbigniew Rau.