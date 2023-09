10-latek przez całą noc trzymał się gałęzi. Dzięki temu przeżył powódź w Hiszpanii

Co najmniej trzy osoby zginęły, a kolejne trzy zostały uznane za zaginione w wyniku powodzi spowodowanych intensywnymi opadami deszczu, które nawiedziły środkową Hiszpanię. Niewiele brakowało, by do ofiar żywiołu dołączył 10-letni chłopiec. Dziecko przeżyło powódź dzięki temu, że wdrapało się na drzewo.

Fot. Mateo Lanzuela/Europa Press via AP